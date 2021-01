ASSE Mercato : Communiqué officiel, le cas Ruffier réglé !

Publié le 04 janvier 2021 à 12:00

C'est fini entre l'ASSE et Stéphane Ruffier ! Ce lundi 4 janvier, le club ligérien a rompu le contrat du gardien de but. Un bail qui était valide jusqu'en fin juin 2021. Le joueur de 34 ans est donc désormais libre de s'engager avec le club de son choix.

L'ASSE a rompu le contrat de Stéphane Ruffier

La rupture est consommée entre l'ASSE et Stéphane Ruffier. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, la Direction des Stéphanois a officialisé la rupture du contrat du portier des Verts. « Après la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du joueur, l'AS Saint-Étienne a décidé de rompre le contrat de Stéphane Ruffier, lequel se terminait le 30 juin 2021. Stéphane Ruffier se trouve donc libre de tout engagement », a informé l'AS Saint-Étienne. « L'ASSE regrette d’en être arrivée à cette décision, rendue inéluctable par l’attitude du joueur qui portait atteinte à l’institution », a déploré Sainté en conclusion. Libre, Ruffier est annoncé dans le viseur du RC Strasbourg et de l'AS Monaco en Ligue 1.

Long bras de fer de presque un an

Finalement, Stéphane Ruffier est resté à l'AS Saint-Étienne pendant 9 saisons et demie; soit entre le 11 juillet 2011 et janvier 2020. Il aura disputé 383 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Verts, pour 415 buts encaissés et 141 clean-sheet. Depuis le 23 février 2020, il n'était plus le portier N°1 des Stéphanois. Il avait été écarté au profit de son éternelle doublure, Jessy Moulin. Claude Puel avait préféré ce dernier au Bayonnais. Une décision qui avait engendré un long bras de fer entre Stéphane Ruffier et le club. Il avait ainsi eté mis à pied plus d'une fois et traduit devant le Conseil de discipline. Et depuis presque un an, l'ancien gardien de but de l'AS Monaco n'a plus joué avec l'ASSE.













Par ALEXIS