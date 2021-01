ASSE Mercato : Biancarelli apprécie la 1re recrue de Sainté.

Publié le 09 janvier 2021 à 16:13

L’ ASSE a recruté Boubacar Fall (19 ans) pour remplacer numériquement Stéphane Ruffier, dont le contrat a été rompu cette semaine. L’entraîneur des gardiens de but de l’AS Saint-Étienne a livré ses impressions sur le jeune portier arrivé du Sénégal.

ASSE : Boubacar Fall heureux de suivre les traces de Bayal Sall

L’ASSE a remercié Stéphane Ruffier officiellement le lundi 4 janvier 2021. Le lendemain du licenciement du gardien de but de 34 ans, le club ligérien a officialisé la signature de Boubacar Fall, engagé jusqu’en juin 2023. Ce dernier n’a pas caché sa joie de rejoindre une équipe de notoriété comme l’AS Saint-Étienne. Il s’est également dit heureux de s’engager dans un club où l’un de ses compatriotes a brillé pendant plusieurs saisons. « Je suis fier de marcher sur les traces de Moustapha Bayal Sall que je connais et qui m'a dit beaucoup bien de Saint-Étienne. J'espère être à la hauteur de la confiance du coach et des dirigeants. Ici, toutes les conditions sont réunies pour que je poursuive ma progression », s’est réjoui le jeune portier, qui va bientôt découvrir la Ligue 1 sous le maillot stéphanois.

Biancarelli, « Fall a des qualités naturelles et un bon potentiel »

Pour lever tout doute sur le niveau de la recrue stéphanoise, André Biancarelli a validé le choix des recruteurs l’ASSE. Selon le coach des gardiens de but, Boubacar Fall est une vraie pépite. Le technicien des Verts a décrit le profil de l’international sénégalais U20, en mettant son talent et ses qualités en exergue. « C’est un bon potentiel. Il est grand et il se sert de son amplitude, c'est ça qui est important. Il va vite au sol, il a encore quelques gestes qui pourront le faire avancer, mais il a déjà de bonnes qualités naturelles », a-t-il indiqué, dans des propos rapportés par Evect. « C’est un bosseur. Je m'attache beaucoup à ce que j'ai vu, à ce que les personnes qui le connaissent ont pu me dire. Il a une très bonne mentalité, c'est un travailleur, c'est l'essentiel », a justifié André Biancarelli.













Par ALEXIS