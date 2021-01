Stade rennais : Le vœu de Stéphan après le nul contre l’OL

Publié le 10 janvier 2021 à 05:30

Le Stade rennais a concédé un deuxième match nul de suite samedi contre l’Olympique lyonnais. Déçu du résultat, Julien Stéphan a fait part d’un souhait après la rencontre.

Hold-up réussi pour l’OL contre le Stade rennais

Le Stade rennais a de nouveau été accroché pour sa deuxième sortie de l’année. Pendant plus d’une heure, les hommes de Julien Stéphan pensaient tenir un succès de prestige contre le leader lyonnais. Le SRFC comptait en effet une avance de deux buts contre Lyon jusqu’à la réduction du score de Memphis Depay (79e). Dans la foulée, les Rouge et noir ont concédé un autre but de Jason Denayer (82e). Avec ce nul, Lyon termine champion d’automne. Rennes de son côté chute à la 5e place de Ligue 1 et compte désormais le même nombre de points que l’AS Monaco (4e). Après cette nouvelle contreperformance, Julien Stéphan n’a pas caché sa frustration.

Julien Stéphan affiche un souhait fort après Lyon

« Il y a de la frustration et de la déception. On a fait 75 minutes de très haut niveau. On a dominé cette équipe lyonnaise. Je crois que ça fait longtemps qu’ils n’avaient pas été en difficulté comme ça », a confié le coach du Stade rennais cité par le site du club. Le technicien breton estime également que ses poulains « ont péché physiquement » et ont été « immatures sur certaines séquences ». Bien que déçu, l’entraîneur rennais est satisfait de la première moitié de saison de son équipe et espère poursuivre sur sa lancée. « J’espère que l’on arrivera à gagner en régularité pendant la seconde partie de saison », a indiqué l’entraîneur du SRFC.













Par Ange A.