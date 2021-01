OL : Accroché par Rennes, Lyon termine champion d'automne

Publié le 09 janvier 2021 à 23:30

L’ OL a ramené le point du match nul samedi contre le Stade rennais (2-2). Lyon garde la tête du championnat et finit champion au terme de la première moitié de saison.

Depay et Denayer sauvent l’ OL à Rennes

L’Olympique lyonnais s’est fait peur pour la dernière journée de la phase aller du championnat. Opposé au Stade rennais, l’ OL s’est évité une deuxième défaite cette saison en Ligue 1. Mené 2-0 jusqu’à la 79e minute de jeu, Lyon a réussi à arracher le nul sur la pelouse du Roazhon Park. Memphis Depay (79e) et Jason Denayer (82e) ont permis au club rhodanien de ramener un point de Rennes. Clément Grenier (20e) et Benjamin Bourigeaud (55e) ont permis au SRFC de mener au score. Suite à leur nul, les hommes de Rudi Garcia conservent la tête du championnat. Ils comptent désormais un point d’avance sur le PSG et le LOSC, vainqueurs respectifs de Brest et Nîmes.

Lyon champion, Rudi Garcia tient son pari

Leader de Ligue 1 au soir de la 19e journée, l’Olympique lyonnais termine champion d’automne. Il s’agit d’un vœu exprimé par Rudi Garcia avant le match contre le Stade rennais. L’entraîneur lyonnais espérait néanmoins une victoire pour garder une bonne avance sur ses rivaux. « Oui, c’est l’objectif. Cela veut dire que l’on est capable de gagner à Rennes. Nous allons y aller pour gagner », confiait le coach de l’ OL en conférence d’avant-match. Pour sa prochaine rencontre, Lyon sera opposé à Metz dimanche prochain. Une affiche qui fera office de dernière répétition avant le derby contre l’AS Saint-Étienne une semaine plus tard.













Par Ange A.