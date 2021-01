Stade Rennais Mercato : Annonce de Stéphan sur son avenir

Publié le 08 janvier 2021 à 21:45

À une saison et demie de la fin de son contrat au Stade Rennais, Julien Stéphan sait à quoi s’en tenir. Le président exécutif du club, Nicolas Holveck, lui a envoyé un signal cette semaine sur son futur. Toutefois, le jeune technicien préfère ne pas s'enflammer.

Stade Rennais : Holveck, « Stéphan est l’homme de la situation... »

Dans un long entretien sur France Bleu Armorique, le président du Stade Rennais a livré des informations sur le futur de Julien Stéphan. Le bail de ce dernier expire le 30 juin 2022. Éliminé prématurément de la Ligue des champions, le Stade Rennais s’était éloigné du podium de la Ligue 1 en novembre 2020. Les mauvais résultats du SRFC avaient du coup laissé libre cours aux spéculations sur l’avenir du coach de 40 ans. Des médias avaient évoqué son limogeage avant la fin de la saison. Finalement, Julien Stéphan a réussi à remonter la pente et son équipe est au pied du podium avant d’affronter le leader, l’OL, samedi (21h), à Rennes. « Julien est l’homme de la situation actuelle et future au Stade Rennais. Je discute avec Julien de ces éléments-là. J’espère que l’on aboutira prochainement. [...] Je pense qu’au fond de lui-même, il a cette envie de poursuivre avec nous », a assuré Nicolas Holveck, mercredi.

Julien Stéphan annonce la reprise des négociations

Interrogé en conférence de presse sur sa relation avec ses dirigeants et sur son avenir, l’entraîneur du Stade Rennais a déclaré qu’il « est ravi de fonctionner avec Nicolas Holveck et Florian Maurice ». « On échange tous les jours sur tout un tas de sujets… », a-t-il confirmé. Au sujet des négociations sur l’éventuelle prolongation de son contrat, il est resté flou. « On aura l'occasion, dans un avenir proche, de rediscuter de tout ça », a-t-il répondu, avant de donner la raison : « ces dernières semaines, je voulais rester focus sur l'enchaînement des matchs. Consacrer uniquement mon énergie à aider l'équipe à retrouver une dynamique positive et à sortir de la spirale (négative) dans laquelle elle était ». Quant au mercato, silence radio.













Par ALEXIS