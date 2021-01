OL Mercato : Atlético Madrid, Simeone annonce Moussa Dembélé

Publié le 11 janvier 2021 à 16:15

Comme indiqué par Juninho, directeur sportif de l’OL, la semaine dernière, Moussa Dembélé va faire l’objet d’un transfert cet hiver. Il devrait signer à l’Atlético de Madrid dans les prochaines heures. Diego Simeone en personne a confirmé la tendance en conférence de presse, ce lundi.

Mercato OL : signature à l'Atlético imminente

Très courtisé depuis l'été dernier, Moussa Dembélé est sur le point de quitter l’OL pour rejoindre l’Atlético Madrid au mercato hivernal. Sauf revirement de dernière minute, il devrait être le remplaçant de Diego Costa qui a résilié son contrat. « Il n’y a rien de fait, mais on discute avec l’Atlético et je pense que Moussa Demebélé est tombé d’accord avec le club », a confirmé Juninho sur Téléfoot ce week-end. « Il est venu nous voir et il pense que c'est le moment de changer d’équipe. Ce ne serait pas bien de retenir un joueur qui n’a pas envie de vivre de façon intense les cinq mois à venir à l’olympique Lyonnais », a expliqué le directeur sportif du club rhodanien.

Ce lundi, AS et Marca ont donné des détails sur le futur transfert de l’attaquant de l’OL. Les deux journaux espagnols évoquent un prêt de six mois avec une option d’achat non automatique. Celle-ci serait supérieure à 30 M€ selon les quotidiens sportifs. Diego Simeone a confirmé la signature du joueur de 24 ans dans les tuyaux. « Ce n'est pas encore bouclé, mais c'est très avancé », a-t-il indiqué. « Je parlerai de lui quand il sera avec nous », a ajouté l’entraîneur des Colchoneros.

Moussa Dembélé, 45 buts avec l'OL

Moussa Dembélé a rejoint l’OL en août 2018 en provenance du Celtic Glasgow (Écosse) contre un chèque de 22 M€. En deux saisons et demie sous les couleurs de l’équipe lyonnaise, il a marqué 45 buts pour 13 passes décisives en 108 matchs joués. Il avait été le meilleur buteur des Gones en Ligue 1, lors de l’exercice dernier, arrêté à 28 journées à cause de la pandémie de coronavirus. Le natif de Pontoise avait inscrit 16 buts et délivré 2 passes décisives, en 27 matchs disputés.













