Attendus au tournant par les supporters, les dirigeants veulent d'abord dégraisser l'effectif et deux clubs frappent à la porte pour un attaquant de l'OL.

Mercato OL : Everton et Galatasaray intéressés par Moussa Dembélé

Libre de tout contrat le 30 juin prochain, Moussa Dembélé va devoir trouver un nouveau point de chute cet été pour espérer relancer sa carrière. Si le début de son aventure à l'OL était pleine de promesses, sa dernière saison a été un véritable calvaire. Apparu seulement à 19 reprises toutes compétitions confondues, l'attaquant français n'a inscrit que trois petits buts, et a subi les foudres des supporters lyonnais en fin d'exercice.

Ayant refuser de prolonger à l'OL, Moussa Dembélé peut s'engager gratuitement où il le souhaite, et cela ne laisse pas insensible certains clubs européens, comme le révèle Fabrizio Romano. En effet, Everton et Galatasaray, qui étaient tous les deux déjà sur le dossier l'hiver dernier, sont intéressés à l'idée d'enrôler le joueur de 26 ans cet été. Il indique également que l'Arabie saoudite surveille avec attention la situation de l'ancien attaquant du Celtic.

Hirving Lozano pour remplacer Moussa Dembélé ?

Cette rumeur avait vu le jour il y a quelques semaines et semble désormais confirmée, à en croire les informations de la presse espagnole ce lundi. Selon Todo Fichajes, l'OL travaille sur la piste menant à Hirving Lozano, l'attaquant mexicain qui évolue à Naples. Auteur de 4 buts et 4 passes décisives cette saison avec le récent champion d'Italie, l'ailier de 27 ans ne rentre plus vraiment dans les plans de ses dirigeants et un départ est à l'étude cet été.

Toutefois, même si sa valeur marchande a bien chuté en raison de ses performances peu glorieuses cette saison, les dirigeants lyonnais devront tout de même sortir le chéquier pour convaincre les dirigeants napolitains de le laisser filer.