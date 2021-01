OM Mercato : Un autre prêt se dessine du côté de Marseille

Publié le 12 janvier 2021 à 15:15

L'OM, malgré des difficultés pour convaincre de futures recrues de le rejoindre, avance bien dans son mercato hivernal. Les Marseillais, qui piochent un peu en Ligue 1 depuis quelques matches, préparent leur deuxième partie de saison avec l'arrivée de Pol Lirola et le départ de Kevin Strootman. Mais un autre Olympien devrait être prêté dans les heures à venir.

Deux dossiers bouclés pour le mercato de l'OM

Pablo Longoria ne perd pas son temps. Le mercato de l'OM avance à grands pas avec, ce début de semaine, l'arrivée de Pol Lirola en prêt de la Fiorentina. Le latéral droit viendra enfin combler le départ cet été de Bouna Sarr. L'Olympique de Marseille a également envoyé Kevin Strootman au Genoa. Le Néerlandais a prévenu ses coéquipiers de son départ en Serie A et rejoint l'Italie ce mardi. Quant au dossier de l'attaquant, Marseille est toujours à la peine. "Pas de nouvelles", avait concédé André Villas-Boas lundi en conférence de presse, malgré les rumeurs Abel Ruiz et Jean-Philippe Mateta. Une offre pour ce dernier serait sur le point d'être déposée auprès du club allemand de Mayence, dernier de Bundesliga, mais certaines informations vont à l'opposé...

Un joueur en prêt en Ligue 1 ?

Ce ne sont évidemment là pas les seuls mouvements que devrait enregistrer l'OM. L'effectif d'André Villas-Boas a encore besoin d'être dégraissé et les joueurs en manque de temps de jeu sont invités à aller s'aguerrir ailleurs. C'est notamment le cas de Marley Aké. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, "le Nîmes Olympique aimerait se faire prêter Marley Aké de l'Olympique de Marseille". Le jeune ailier et attaquant de l'OM a pris part à neuf matches de Ligue 1 et quatre de Ligue des champions cette saison, mais ce bilan cache un total de minutes jouées faméliques : 172 au total. Habitué aux entrées en toute fin de match, Marley Aké pourrait donc aller trouver du temps de jeu au sein du championnat de France. Les Nîmois, lanternes rouges au classement avec 12 points en 19 matches, sentent la Ligue 2 se rapprocher à grands pas et doivent réaliser une deuxième partie de saison canon pour s'en sortir. L'arrivée du Marseillais pourrait les aider en ce sens.













Par Matthieu