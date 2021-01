ASSE Mercato : Le retour d'une piste intéressante en attaque ?

Publié le 12 janvier 2021 à 16:45

L'ASSE piétine dans la quête d'un attaquant pour son mercato hivernal. Afin de se doter de meilleures armes pour se maintenir en Ligue 1, ce qui semble désormais être l'objectif de l'équipe de Claude Puel, les Verts tentent par tous les moyens de recruter l'égyptien Mostafa Mohamed de Zamalek. Mais le dossier traîne depuis plusieurs jours et l'AS Saint-Etienne pourrait reporter son intérêt vers une ancienne cible...

Mercato : Mohamed, ça traîne en longueur...

C'est un mercato compliqué que vit l'ASSE, après une première partie de saison qui l'était tout autant sur le plan sportif. L'équipe de Claude Puel cherche désespérément un attaquant pour sa deuxième partie de saison en Ligue 1 et a opté pour Mostafa Mohamed. Le buteur du Zamalek SC veut absolument rejoindre l'AS Saint-Etienne, mais les dirigeants du club cairote souhaitent tirer le meilleur de leur joueur. Selon les informations de But!, Jean-Luc Buisine a fait le voyage en Egypte pour mettre un point final au dossier. Il espère évidemment ramener le joueur dans ses valises, mais les négociations avec Zamalek bloquent sur le pourcentage à le revente de Mostafa Mohamed et les modalités de paiement du transfert, en un seul ou plusieurs versements.

La reprise du feuilleton de l'été à l'ASSE ?

Mais, en cas d'échec de la piste Mostafa Mohamed, l'ASSE pourrait réactiver une piste qui a animé le mercato estival. En effet, Ouest-France annonce que le Stade Rennais pourrait finalement se séparer de M'Baye Niang dans les semaines à venir. Le retour de blessure de Serhou Guirassy pourrait renvoyer l'attaquant sénégalais loin du onze de Julien Stéphan, qui n'a déjà pas compté sur son attaquant lors du match nul contre l'OL (2-2) samedi. Pour rappel, l'ASSE et M'Baye Niang semblaient avoir trouvé un accord à la fin de la fenêtre des transferts estival, mais l'intervention de certains agents du joueur avait fait capoté le deal. "L'ASSE a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang, avait tweeté le club en octobre. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération." En cas d'échec pour Mostafa Mohamed, l'AS Saint-Etienne pourrait peut-être retenter le coup en désespoir de cause.













Par Matthieu