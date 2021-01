ASSE : Le licenciement de Ruffier fait encore des vagues

Publié le 13 janvier 2021 à 10:15

Stéphane Ruffier est parti de l'ASSE. Le club a rompu son contrat qui expirait pourtant en juin 2021. Les conditions dans lesquelles le gardien de but a été viré sont dénoncées par Patrick Guillou, un ancien joueur de l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Guillou choqué par la manière dont Ruffier a été viré

Du 11 juillet 2011 au 4 janvier 2020. C’est la période passée par Stéphane Ruffier à l'ASSE. Son contrat a été résilié au bout d’une procédure disciplinaire et un passage devant le Conseil de prud’hommes. Dès l’annonce officielle de la résiliation du contrat du portier de 34 ans, plusieurs Stéphanois ont déploré la manière dont il a été remercié. Jean-Louis Gasset, ex-entraîneur de l’AS Saint-Étienne, avait jugé la procédure inélégante. « Cela ne fait pas plaisir de voir comment ils s’en sont séparés. Stéphane Ruffier a joué une dizaine d’années à Saint-Étienne. Après, quand vous vous séparez avec quelqu’un, il faut essayer de le faire du mieux possible. C’est la manière qui me choque un peu », avait regretté le technicien des Girondins de Bordeaux. Patrick Guillou également a été choqué par la décision de la direction de l'ASSE, surtout le timing de son communiqué. « Sortir un communiqué lapidaire, juste avant le PSG, en annonçant l’arrivée d’un gardien stagiaire, ce n’est pas élégant, c’est même désolant », a-t-il regretté dans Le Progrès.

Guillou tire sur la direction de l'AS Saint-Étienne

Rappelons que les Verts ont officialisé la signature du jeune gardien sénégalais Boubacar Fall (19 ans), dans la foulée du renvoi de leur ex-portier N°1. « Stéphane Ruffier fait partie de la race des seigneurs, les Gregory Coupet, Ivan Curkovic, Antoine Bell, Claude Abbes, Jérémie Janot... Il méritait mieux », a martelé l’ex-défenseur des Verts, avant d’enfoncer le clou. « Sur ce coup-là, tout le monde est passé au travers ! Après dix ans de fidélité au club, c’est un énorme gâchis. Personne n’est sorti par le haut dans cette histoire. [...] Il y a certainement une part de responsabilité qui incombe à Ruffier et à son entourage, mais le plan com de Sainté, c’est de l’enfumage », a taclé Patrick Guillou (50 ans).













Par ALEXIS