ASSE Mercato : Revirement pour la prolongation d’Hamouma

Le contrat de Romain Hamouma à l'ASSE n’est toujours pas prolongé, alors qu’il expire le 30 juin 2021. Il tient pourtant une offre de la direction de l’AS Saint-Étienne entre les mains. But Football Club croit savoir le point sur lequel les négociations achoppent.

L'ASSE et Hamouma en désaccord

Romain Hamouma et l'ASSE se dirigent vers la fin du contrat qui les lie depuis sa dernière prolongation en août 2017. L’attaquant et le club ligérien sont certes d’accord pour poursuivre l’aventure ensemble, mais les discussions coincent au niveau de l’offre de l’AS Saint-Étienne. D'après les informations de la source, la direction stéphanoise a proposé un an de bail supplémentaire au joueur de 33 ans, alors que ce dernier souhaite prolonger pour deux saisons au moins. La source en déduit même que le polyvalent ailier se dirige vers la porte de sortie lors du mercato hivernal ou libre, cet été. Parlant des exigences de ce dernier, il n’aurait pas demandé d’augmentation de son salaire comme l’a laissé croire certains médias. En d’autres termes, Romain Hamouma serait prêt à accepter son salaire de la saison dernière si l’on se fie aux révélations du site internet. Cela, contrairement à Eurosport, qui a assuré que le club « a proposé une prolongation de contrat à Romain Hamouma, avec une baisse de salaire fixe, mais des primes plus intéressantes ».

Hamouma parmi les plus petits salaires des Verts

Selon les chiffres de L'Équipe, Romain Hamouma ne fait pas partie des joueurs au gros salaire à l'ASSE. En 2019-2020, il touchait 720 000 € la saison selon le quotidien sportif. Un montant largement inférieur au revenu annuel de Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak, Mathieu Debuchy, Stéphane Ruffier, Yann M'Vila… Notons que le dernier est parti à l'Olympiakos (Grèce), en septembre 2020. Quant au gardien de but, il a été licencié le 4 janvier 2021. Notons par ailleurs que Romain Hamouma est l'actuel meilleur buteur de l'ASSE avec 4 buts et une passe décisive en Ligue 1 cette saison.













