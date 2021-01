OM Mercato : Premières impressions de Strootman au Genoa

Publié le 14 janvier 2021 à 01:30

Prêté par l'OM au Genoa, sans option d'achat, jusqu'à la fin de la saison, Kevin Strootman est retourné en Italie où il avait déjà joué à l'AS Rome (2013-2018). Dans ses premières impressions, il n'a pas caché sa joie de revenir en Serie A.

OM : Strootman ne regrette pas son départ de Marseille

Kevin Strootman était relégué sur le banc de touche de touche de l'OM cette saison. Il ne rentre plus dans les plans d'André Villas-Boas. En 11 apparitions en Ligue 1, il a été titulaire une seule fois. Il n'a joué que 224 minutes en Ligue 1 depuis le début de l'exercice 2020-2021. Indésirable dans la cité phocéenne, le milieu de terrain a décidé d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. L'Olympique de Marseille n'a pas pu le transférer directement, mais l'a cédé au Genoa sous la forme d’un prêt de six mois, jusqu'à la fin de la saison. Il se réjouit à l'idée de pouvoir jouer régulièrement avec le club basé à Gênes. « Je suis très heureux d’être de retour en Italie, je me sentais très bien ici », a-t-il déclaré sur Sky Sports. « Maintenant, je suis content de cette opportunité et de jouer au Genoa », a confié l'international néerlandais de 30 ans.

Explication de Kevin Strootman sur son retour en Italie

Kevin Strootman a justifié son retour en Italie, ensuite. « J’étais dans une situation qui n’était pas bonne pour moi, je n’ai pas beaucoup joué ces derniers temps. Alors j’ai parlé à ma famille et à mon agent : nous voulions retourner en Italie, le Genoa était intéressé dès le début et a tout fait pour m’avoir. Et j’en suis très content », a-t-il expliqué. Kevin Strootman a signé à l'OM en août 2018 pour 5 saisons. Il est donc sous contrat à Marseille jusqu'au 30 juin 2023. Sa cote est estimée à 5 M€ sur le marché.













Par ALEXIS