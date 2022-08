OM Mercato : Une superbe opération se précise au milieu !

Publié par Anthony le 24 août 2022 à 15:06





OM Mercato : En plein dégraissage dans ce mercato, Marseille aurait proposé un milieu de terrain à l'AS Roma. Une proposition refusée par les Giallorossi.

OM Mercato : Kevin Strootman proposé à l'AS Roma

Alors que l'Olympique de Marseille est en opération dégraissage après avoir recruté 10 joueurs dans ce mercato, le club phocéen a tenté de relancer un milieu de terrain à l'AS Roma cet été. En effet, indésirable au club, Kevin Strootman n'entre pas dans les plans d'Igor Tudor et a été proposé à son ancien club suite à la blessure de la nouvelle recrue Georginio Wijnaldum selon Le Corriere dello Sport. Les dirigeants du club italien auraient gentiment refusé la proposition et Marseille lui cherche une autre porte de sortie.

Kevin Strootman ne rentre plus dans les plans de l' OM depuis 2020. Le Néerlandais a été prêté une demi-saison à Genoa en janvier 2020 et l'intégralité de la saison dernière à Cagliari où il n'a disputé que 10 matches de championnat avec le club. Recruté pour 25 millions d'euros en provenance de l'AS Roma, il est l'un des plus gros salaires de l'effectif marseillais et Pablo Longoria lui chercherait une porte de sortie afin d'alléger les caisses même si le joueur s'accroche pour rester au sein du club. Mais à un an de la fin de son contrat, le joueur n'a jamais été aussi proche de quitter définitivement Marseille. Un club qu'il connaît bien pourrait aider l' OM à se débarrasser du joueur.

OM Mercato : Kevin Strootman dans le viseur de Genoa

Alors que l'accord entre le Hellas Verone et Kevin Strootman a échoué, un autre club italien chercherait à recruter le joueur avant la fin du mercato estival. Selon Gianluca di Marzio, Genoa serait intéressé par le joueur et voudrait le faire revenir au sein de l'effectif. Relégué en Serie B, le club souhaiterait rapidement retourner dans l'élite italienne et considère Strootman comme un atout potentiel.

Le directeur sportif Marco Bovicelli a initié des discussions avec le joueur qui s'annoncent favorables, puisque les représentants du joueur sont déjà sur place. Le dénouement attendu par l'Olympique de Marseille sur le dossier Kevin Strootman pourrait enfin survenir cet été. L'international néerlandais avait joué 18 matches de championnat avec Genoa lors de son prêt, délivrant quatre passes décisives. Toujours selon le journaliste italien, des clubs de Liga seraient aussi intéressés pour s'octroyer les services du milieu défensif, mais ce dernier priviliegerait un retour en Italie.