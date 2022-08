OM Mercato : Accord conclu, Marseille finalise un nouveau deal !

Publié par Timothée Jean le 24 août 2022 à 19:06





OM Mercato : L’Olympique de Marseille, qui souhaite alléger son effectif, serait finalement tombé d’accord avec le Genoa pour le départ de Kevin Strootman.

OM Mercato : Accord trouvé entre Genoa et Kevin Strootman

Sous la houlette de Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille s’est montré hyperactif sur le marché des transferts avec l’arrivée d’une dizaine de recrues estivales. Pour autant, le propriétaire du club, Frank McCourt, a demandé à son président de réaliser quelques ventes afin de rééquilibrer les comptes du club. C’est dans ce sens que plusieurs éléments sont déjà poussés vers la sortie. C’est notamment le cas de Kevin Strootman.

Considéré comme un véritable boulet pour les finances de l’OM en raison de son salaire conséquent, le milieu de terrain néerlandais ne restera pas une saison supplémentaire à la Commanderie. Et pour cause, la direction marseillaise a enfin trouvé preneur pour son joueur de 32 ans. Selon les dernières informations de Gianluca Di Marzio, l’ancien meneur de jeu de l’AS Rome va bel et bien rejoindre le Genoa. Le journaliste italien assure en effet qu’un accord a été trouvé entre les différentes parties. Le deal s’est fait rapidement, puisque le club italien s’est récemment manifesté pour récupérer son ancien joueur. De son côté, l’ OM n’a pas vraiment posé de difficulté pour son transfert.

OM Mercato : Kevin Strootman aidera le Genoa en Serie B

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec l’ OM, Kevin Strootman s’apprête donc à retourner au Genoa. Un club où il avait évolué durant six mois en 2021 avant d'être envoyé à Cagliari. La source explique que le Néerlandais s'apprête à rejoindre le club italien sous la forme d’un prêt avec une option d’achat qui sera obligatoire sous certaines conditions. Son salaire conséquent sera payé en grande partie par l'OM, précise la source. Ce départ sera surtout l’occasion pour le milieu de terrain expérimenté d’aider les Rossoblu, relégués en deuxième division italienne (Serie B) cette saison.

De son côté, l' OM continue de réduire sa masse salariale. D’autres joueurs sont également proches de quitter l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato. Arkadiusz Milik, Bamba Dieng, Cédric Bakambu ou encore Duje Caleta-Car sont proches de mettre les voiles. Les départs devraient ainsi s’enchainer ces prochains jours à l’ OM.