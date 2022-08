OM Mercato : Longoria en grande difficulté pour une vente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 11 août 2022 à 12:17







OM Mercato : L’Olympique de Marseille, qui réalise un recrutement ambitieux, affiche encore de grandes difficultés à vendre un milieu de terrain.

OM Mercato : Pablo Longoria peine à se séparer de Kevin Strootman

L’Olympique de Marseille réalise un mercato très intéressant, avec l’arrivée de neuf recrues bouclées cet été. Le club phocéen ambitionne même de tenter quelques coups supplémentaires sur le marché des transferts. Seulement, les comptes de l’ OM ne sont pas au beau fixe. À moins d’un mois de la fin du mercato estival, il commence à y avoir urgence à Marseille. Les Phocéens doivent impérativement dégraisser leur effectif. Pablo Longoria a bien conscience de cette obligation économique. Le président marseillais et son équipe s’activent alors en coulisse pour vendre afin de soulager les finances du club qui sont dans le rouge.

Les candidats au départ sont même déjà connus depuis longtemps. Mais encore une fois, Pablo Longoria n’arrive pas à s’en débarrasser aussi facilement. Le cas le plus médiatisé est sans doute celui de Kevin Strootman. Après avoir enchaîné des prêts au Genoa puis à Cagliari ces dernières années, le milieu de terrain néerlandais est revenu à Marseille cet été, le temps pour lui de trouver une nouvelle porte de sortie. Cependant, son salaire imposant (600 000 € par mois) freine ses différents prétendants. De quoi enrager Pablo Longoria qui aurait tenu le discours suivant : « Il ne faut jamais faire ce type de deal, où tu paies cher un joueur qui vient mourir chez toi », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe.

OM Mercato : Kevin Strootman s’accroche à son contrat à Marseille

Le dirigeant espagnol regrette amèrement le transfert de Kevin Strootman, qui aura coûté environ 30 millions d’euros, bonus compris, à l’ OM en 2018. Quatre ans après son arrivée, le joueur de 32 ans n’est jamais parvenu à retrouver son meilleur niveau et l’Olympique de Marseille ne parvient toujours pas à s’en débarrasser. L’ancien meneur de jeu de l’AS Rome a déjà été informé qu’il ne rentre pas les plans d’Igor Tudor. La preuve, depuis la reprise du championnat, il s’entraîne seul à des horaires aménagés.

Et si ses représentants, ainsi que l’ OM, s’activent pour lui trouver une nouvelle porte de sortie, peu de clubs se manifestent pour son transfert au vu de ses récentes performances. Une situation difficile pour les dirigeants marseillais, mais que le principal concerné semble bien supporter. Le quotidien précise d'ailleurs que Kevin Strootman reste toujours déterminé à aller au bout de son contrat expirant en juin 2023 avec l’ OM, de quoi contrarier un peu plus les dirigeants marseillais. Ces derniers devront donc trouver une solution pour se séparer de cet indésirable. Le mercato est encore ouvert et tout reste encore possible pour son départ.