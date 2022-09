OM Mercato : Strootman balance du lourd sur son départ de Marseille

Publié par Ange A. le 29 septembre 2022 à 05:55

Retourné en Italie cet été, Kevin Strootman est prêté par l’ OM au Genoa. Le milieu néerlandais a lâché des confidences sur son départ.

OM Mercato : Strootman savoure son départ de Marseille

Pablo Longoria a signé de jolis coups lors du dernier mercato estival. S’il a recruté douze renforts, le président de l’Olympique de Marseille est également parvenu à se débarrasser de bon nombre d’indésirables. Plus gros salaire de l’effectif de l’ OM, Kevin Strootman est un gros flop pour le club phocéen. Recruté contre 25 millions d’euros en 2018, le milieu néerlandais est loin de répondre aux attentes de Marseille. Le vice-champion de France cherche d’ailleurs à se débarrasser de Strootman depuis plusieurs saisons. Cette saison, le Batave est prêté avec obligations d’achat au Genoa. Le milieu âgé de 32 ans a commenté son retour dans le championnat italien. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, l’ancien de la Roma savoure son retour en Italie.

« Je suis ici pour finir le travail. Dès mon retour à Marseille, je pensais à revenir en Italie et le Genoa était l’option la plus intéressante. J’ai perçu leur enthousiasme et après deux jours de réflexion, j’ai été convaincu. Je me sens très bien ».

Strootman sans avenir à Marseille

Prêté avec option d’achat obligatoire sous conditions, Kevin Strootman pourrait faire l’objet d’un transfert au Genoa. De quoi réjouir la direction de l’Olympique de Marseille. Laquelle pourrait alors empocher un chèque symbolique suite au transfert définitif de Strootman. L’international néerlandais est en fin de contrat à l’ OM. Si le club italien ne venait pas à le recruter, le natif de Ridderkerk quitterait donc Marseille en tant que joueur libre. Une perspective que veut écarter le club phocéen également en quête de liquidités pour renflouer ses caisses. Pour le moment, le pensionnaire de Serie B ne semble pas miser sur le joueur encore sous contrat avec Marseille. Il n’a disputé que 31 minutes en deux matchs cette saison.