OM Mercato : Un revirement de taille dans le dossier Strootman

Publié par Timothée Jean le 18 août 2022 à 19:20





OM Mercato : Désireux de réduire son effectif, Marseille tente de vendre Kevin Strootman. Mais ce dossier connaît un nouveau rebondissement.

OM Mercato : Strootman proche de gagner son bras de fer avec Marseille

Visiblement, l’Olympique de Marseille est dans une impasse. Depuis plusieurs mois maintenant, les pensionnaires du Vélodrome utilisent tous les moyens et toutes les stratégies, même les plus inattendues, afin de faire se débarrasser de Kevin Strootman. De retour à l’ OM après des prêts successifs au Genoa puis à Cagliari ces dernières années, le milieu de terrain néerlandais possède l’un des plus gros salaires du club, estimé à environ 600 000 euros par mois.

Son départ permettrait donc à l’Olympique de Marseille d’alléger sa masse salariale, tout en récupérant des liquidités en vue de soulager ses finances qui sont dans le rouge. Sauf que son transfert est loin d’être acquis. Poussé à bout par sa direction et mis à l’écart du groupe d’Igor Tudor, l’ancien meneur de jeu de l’AS Rome tient bon pour l’instant. Malgré les nombreux coups de pression de sa direction, Kevin Strootman est toujours un joueur de l’ OM. Il s’accroche à son contrat expirant en juin 2023 et ne montre aucun empressement à quitter le navire marseillais.

La Provence explique d'ailleurs que le milieu de terrain de 32 ans démontre une implication sans faille à l'entraînement. Son acharnement au travail et son professionnalisme auraient même tapé dans l’œil du nouvel entraîneur marseillais et de sa direction. Même si les dirigeants de l’ OM s’activent toujours en coulisse pour lui trouver une nouvelle porte de sortie, Kevin Strootman semble pour le moment bien parti pour remporter sa bataille. L’idée de le voir évoluer sous les couleurs marseillaises n’est donc pas à exclure.

OM Mercato : Marseille envisage de sacrifier d’autres joueurs

À l’heure actuelle, le footballeur néerlandais garde la même ligne de conduite. La source explique que Kevin Strootman s'entraîne seul à la Commanderie et à des horaires aménagés. Il est déterminé et espère disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs phocéennes. Face à cette position très ferme du joueur recruté sous l’ère Jacques-Henri Eyraud, les dirigeants marseillais commencent aussi à envisager d’autres options. D’autant plus que Kevin Strootman n’est pas le seul joueur poussé vers la sortie.

Le dernier dauphin du PSG, qui réalise un mercato XXL, a déjà identifié d’autres éléments à sacrifier. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023, Duje Caleta-Car fait notamment partie de la liste des joueurs que l’ OM souhaite vendre au plus vite. Pablo Longoria et son directeur sportif Javier Ribalta s'activent pour lui trouver une nouvelle de sortie. L’international croate a été informé qu’il n’est plus désiré à Marseille. Depuis la reprise du championnat de France, ses représentants s’activent aussi en coulisse pour lui trouver un nouveau club. Son départ devait surtout permettre à la direction phocéenne de faciliter l’arrivée d’Éric Bailly (Manchester United). Sauf que jusqu’ici, peu de prétendants se bousculent pour la signature du défenseur croate, à l’image de Kevin Strootman.

Outre Cédric Bakambu, Jordan Amavi est, lui aussi, pressenti pour quitter le navire marseillais dans les jours à venir. D'autant plus qu'il ne rentre pas les plans du nouvel entraîneur Igor Tudor, qui préfère miser sur sa nouvelle recrue Nuno Tavares pour animer son couloir gauche. La preuve, l’ancien Niçois a été écarté du groupe pour les deux premiers matchs de l’OM en Ligue 1 et s'entraîne seul au centre Robert Louis-Dreyfus. Prêté l’hiver dernier à l’OGC Nice, Jordan Amavi est donc incertain de poursuivre son aventure sur la Canebière cette saison.

OM Mercato : Arkadiusz Milik est aussi dans le lot

La fin du mercato de l’ OM sera donc très mouvementée dans le sens des départs, car plusieurs sont invités à aller voir ailleurs dans les prochains jours. L’Équipe ajoute pour sa part que la direction olympienne ouvre désormais la porte à un départ d’Arkadiusz Milik. Le club phocéen attendrait un chèque de 20 millions d’euros pour le transfert de l'avant-centre polonais. Manchester United, Everton et la Juventus Turin seraient sur le coup.

Ayant une très belle cote auprès des supporters phocéens, Bamba Dieng pourrait également quitter Marseille en cas de belle offre. L’international sénégalais, qui poursuit son entraînement, n’est pas à l’abri d’un départ. Plusieurs ventes sont ainsi espérées à l’ OM en cette fin de mercato estival, reste à savoir si les joueurs poussés vers la sortie seront coopératifs. Les prochaines semaines seront décisives à Marseille.