Publié par Timothée Jean le 30 mars 2023 à 14:22

Souhaitant réduire sa masse salariale, la direction de l’ OM a déjà acté le départ définitif de son milieu de terrain hollandais, Kevin Strootman.

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l'été 2018 en provenance de l’AS Rome, Kevin Strootman était censé amener son expérience du haut niveau dans le but d’aider le club phocéen à franchir un autre cap. Sauf que l'international néerlandais n’a jamais réussi à se rendre indispensable au sein de l’effectif marseillais, que ce soit sous les ordres d’André Villas-Boas ou encore de Jorge Sampaoli.

Et suite à l'arrivée d’Igor Tudor sur le banc de l’ OM en juillet dernier, son avenir a été acté. Kevin Strootman ne fait plus partie des plans du club phocéen. Poussé vers la sortie, le joueur de 33 ans a finalement été envoyé au Genoa sous la forme d’un prêt avec une prise en charge partielle de son salaire.

Le milieu de terrain expérimenté pèse donc toujours dans les finances de l' OM. L’Équipe assure en effet que « le joueur prêté au Genoa (Serie B) coûte encore 4 millions d'euros au club, en rémunérations ». Mais cela devrait prendre fin dès cet été.

OM Mercato : Kevin Strootman va quitter définitivement Marseille

Prêté au Genoa, Kevin Strootman ne fera pas son retour à l’ OM. Et pour cause, la direction de l’Olympique de Marseille n’a aucunement l’intention de renouveler son contrat expirant en juin prochain. Cette décision est déjà actée en interne. Le milieu de terrain hollandais ne sera plus lié à l’ OM à l’issue de l’exercice en cours.

Son départ définitif serait même vécu comme un véritable soulagement par la direction de l’ OM, qui souhaite se débarrasser de certains indésirables dans le but de soulager ses finances. Le club phocéen s’apprête d'ailleurs à se séparer d’autres joueurs prêtés en Italie. Après Nemanja Radonjic, qui a signé un nouveau contrat au Torino, Arkadiusz Milik ne devrait lui aussi pas revenir à l’ OM. La Juventus devrait boucler son transfert définitif contre un chèque de 9 millions d’euros, une bonne nouvelle pour les finances marseillaises.