ASSE Mercato : Le dossier Mohamed bloque, Sainté cherche ailleurs

Publié le 14 janvier 2021 à 17:30

Le dossier Mostafa Mohamed traîne beaucoup trop en longueur pour ne pas laisser place à l'inquiétude du côté de l'ASSE. L'attaquant de Zamalek veut s'engager avec les Verts, mais les négociations entre son club et les Stéphanois sont âpres. Plusieurs points de désaccord pour faire capoter le transfert, mais l'AS Saint-Etienne a un plan de secours pour son mercato hivernal.

Mostafa Mohamed, viendra, viendra pas ?

L'ASSE pensait avoir plié l'affaire Mostafa Mohamed. L'attaquant égyptien de Zamalek est toujours au Caire à attendre que les deux clubs s'entendent. Mais les discussions sont très difficiles entre Zamalek et l'AS Saint-Etienne. Des points de désaccord subsistent toujours sur le montant du transfert, 5,35 millions d'euros bonus compris, et surtout sur les modalités de paiement. L'ASSE veut l'étaler, Zamalek veut la totalité de la somme immédiatement. Le club cairote aimerait également 15% sur la revente du joueur, mais les dirigeants de Saint-Etienne, Jean-Luc Buisine en tête, ne veulent pas, pour le moment, grimper au-delà de 10%. "Le joueur nous a posé des questions sur l'entraîneur Claude Puel, et il est convaincu que ce que ce dernier peut donner une impulsion à sa carrière pour jouer à l'avenir en Premier League. Mais les négociations sont maintenant au point mort", a précisé Buisine à FilGoal.

L'ASSE a une autre piste intéressante en attaque

Mais l'ASSE pourrait très bien rapidement rebondir parallèlement au dossier Mostafa Mohamed, et ne souhaite pas que ce transfert plombe complètement son mercato. En effet, selon le journaliste Patrick Juillard, les Verts traquent toujours Parfait Bizoza. Le milieu de terrain norvégo-burundais évolue à Aalesund en Norvège. S'il a réalisé une très bonne saison, le joueur ne devrait pas faire l'objet d'un veto de son club quant à un départ. En effet, Aaelesund est descendu en deuxième division cette saison et Parfait Bizoza a logiquement des envies d'ailleurs. Le milieu polyvalent est pisté par Molde, Rosenborg ou encore Copenhague, mais l'ASSE, à l'affût de bonnes affaires, serait toujours sur le coup. Selon Patrick Juillard, les Stéphanois pourraient s'offrir le joueur de 21 ans pour la modique somme de 500 000 euros. Une manière de bien lancé le mercato des Verts, qui devront toujours trouvé un attaquant si le dossier Mostafa Mohamed n'aboutit pas.













Par Matthieu