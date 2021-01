OL Mercato : Moussa Dembélé justifie son départ à l’Atlético

Publié le 14 janvier 2021 à 21:45

Prêté à l’Atlético de Madrid par l'OL, Moussa Dembélé a confié ses premières impressions aux médias du club madrilène, ce jeudi. L’attaquant débarqué de l’Olympique Lyonnais s’est dit impatient de porter ses nouvelles couleurs et de les défendre.

OL : Moussa Dembélé « enchanté » de rejoindre l'Atlético

Après une première moitié de saison compliquée à l'OL, Moussa Dembélé va passer le reste de l’exercice à l’Atlético de Madrid. Il a fait l’objet d’un prêt payant (1,5 M€) d’une durée de six, accompagné d’une option d’achat de 33,5 M€ + des bonus pouvant atteindre 5 M€. Le club logé au Wanda Metropolitano a recruté l’avant-centre de 24 ans pour prendre la place Diego Costa (32 ans), parti librement de Madrid. Et un gros challenge attend le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais lors de la saison dernière. « C'est un grand défi pour moi », a déclaré Moussa Dembélé. « C’est un grand club, connu dans le monde entier. C'est un grand pas pour moi. Je suis enchanté et je suis impatient de démarrer », a-t-il ajouté, non sans évoquer l’emblématique coach des Colchoneros, Diego Simeone. « C'est le meilleur ou l'un des meilleurs entraîneurs du monde. C'est bon pour moi d'être ici et de travailler avec lui. C'est un entraîneur fantastique, je n'ai que de bonnes choses à dire sur lui, parce qu'il le démontre sur le terrain depuis des années », a assuré le joueur cédé par l'OL, avant la promesse suivante : « j’espère que nous pourrons faire de grandes choses ensemble ».

Moussa Dembélé fan de Fernando Torres

Invité à décrire son profil, Moussa Dembélé s'est présenté comme un serial buteur. « Je suis un buteur et j'aime marquer. C'est mon travail. J'aime prendre la profondeur, recevoir le ballon et marquer des buts. Je suis un joueur physique, mais aussi technique. (...) Plus jeune, mon joueur favori était Fernando Torres (une ancienne gloire de l'Atlético de Madrid), alors je suis heureux d'être ici », a-t-il conclu. Parlant de buteur, l'international Espoir Tricolore en est un. Il avait marqué 51 buts pour 18 passes décisives sous le maillot du Celtic FC (Écosse) et 45 buts et 13 passes décisives en 108 matchs avec l'OL.













Par ALEXIS