ASSE Mercato : Romeyer menace le Zamalek pour Mostafa Mohamed

Publié le 15 janvier 2021 à 09:45

Le président du directoire de l'ASSE a sorti tous les détails sur l’offre de l’AS Saint-Etienne au Zamalek SC. Agacé par la tournure que prend le dossier Mostafa Mohamed, Roland Romeyer a même fixé un ultimatum au club égyptien pour se décider.

L'ASSE donne 48 h au Zamalek pour lâcher Mohamed

L'ASSE va se retirer du dossier Mostafa Mohamed si le Zamalek SC continue de traîner les pieds pour prendre sa décision concernant la dernière offre transmise par le club ligérien. C’est en substance la menace de Roland Romeyer dans ses propos rapportés par But Football Club. « Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir et nous donnons 48h à Zamalek », a indiqué le co-président de l’AS Saint-Étienne, d’entrée. Il a donné tous les détails sur les différentes propositions envoyées au club cairote, ensuite. « Nous avons fait une offre à 4 millions de dollars. Zamalek a demandé 5 millions. La dernière offre transmise est bien de 5 millions de dollars avec certains bonus. Mais nous voulons payer en deux fois. 3 millions à la signature, 2 millions l’année prochaine. Nous voulons signer à Mohamed un contrat de 4 ans et demi », a appris le dirigeant de l'ASSE.

Et ce n’est pas tout ! Les Verts ont même prévu un bonus de « 20% à la revente pour le Zamalek ». Irrité par les intermédiaires qui, au lieu de faciliter le transfert de Mostafa Mohamed à l’AS Saint-Étienne, retardent plutôt le dossier, Roland Romeyer a lancé cet avertissement : « Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed. Je serai obligé de nommer ces personnages si l’achèvement de l’accord échoue. »

L'AS Saint-Étienne a besoin d'un buteur

L'ASSE est en quête d’un avant-centre capable d’empiler des buts dès son arrivée dans le Forez, afin de permettre à l’équipe de Claude Puel de remonter la pente au classement. Rappelons que les Stéphanois sont 16es de la Ligue 1, avec 19 points à la mi-saison. Ils n’ont que 5 points de plus que le barragiste, le Dijon FCO. Ils ont marqué 20 buts en 19 matchs disputés et leur meilleur buteur, Romain Hamouma a inscrit seulement 4 buts en 18 apparitions.













