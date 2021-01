FC Nantes : Imran Louza juge les premiers pas de Domenech

Publié le 16 janvier 2021 à 00:30

La direction du FC Nantes a fait le pari de relancer Raymond Domenech. Imran Louza s’est prononcé sur l’arrivée de l’ancien sélectionneur des Bleus ainsi que son nouveau rôle dans l’effectif du FCN.

Raymond Domenech, le bon choix pour Louza ?

À la peine en première partie de saison, le FC Nantes va terminer l’exercice en cours avec Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur des Bleus a été nommé pour le reste de la saison. En deux sorties avec son nouveau coach, le FCN a concédé deux nuls. Milieu de terrain des Canaris, Imran Louza a été interrogé sur l’impact du technicien lyonnais. Le titi nantais estime que Nantes se porte mieux avec l’ancien sélectionneur national. « On est reparti avec de bonnes intentions. On essaie de réussir ce que nous demande le coach […] Raymond Domenech nous a vite remis en confiance. Il nous parle beaucoup. Il nous a aidés sur ça et je pense que pour les joueurs c’est important d’avoir cette confiance pour pouvoir performer le week-end », a confié le milieu de terrain cité par Ouest France.

Un nouveau poste pour Louza au FCN

Repositionné à gauche dans le 4-4-2 de Raymond Domenech, Imran Louza a évoqué son nouveau positionnement. Le numéro 26 nantais assure s’adapter à ce nouveau poste. « On le sait que ce n’est pas mon poste de prédilection mais j’essaie d’appliquer ce que me demande le coach. Je pense que je le fais bien et je vais travailler pour […] Il y a un peu plus de courses vers l’avant à faire avec d’autres appels. Il y a beaucoup de nouveauté à apprendre », a déclaré le joueur de 21 ans. Avant d’affronter le RC Lens à La Beaujoire ce dimanche, le FC Nantes reste sur neuf matchs sans victoire en Ligue 1. À l’image de Sébastien Corchia également interrogé sur la méthode Domenech, Imran Louza espère que les Canaris vont renouer avec le succès.













Par Ange A.