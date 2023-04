Publié par Dylan le 09 avril 2023 à 17:14

L'entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré a gentiment chambré son homologue toulousain Philippe Montanier avant la finale de Coupe de France.

Après avoir décroché sa place en finale de Coupe de France, le FC Nantes veut préparer au mieux ce rendez-vous. Pour cela, il va falloir battre l'AS Monaco en Ligue 1 ce week-end. Point positif pour les Canaris : ils joueront dans leur antre, le stade de la Beaujoire. De quoi rappeler leur succès contre Lyon en demi-finale de Coupe de France mercredi (1-0), devant un public déchaîné. Le FCN doit se donner de l'air, lui qui est quatorzième du championnat avec seulement 4 points d'avance sur la zone rouge.

Mais la Coupe de France reste dans tous les esprits des amoureux du football. En marge de la finale, l'entraîneur des Canaris Antoine Kombouaré a été invité par Europe 1 Sport afin d'apporter une première analyse. Cependant, son homologue toulousain Philippe Montanier était également présent par téléphone. L'occasion de se chambrer gentiment avant cette affiche qui promet d'être passionnante. Pour rappel, le Toulouse FC sera l'adversaire du FC Nantes après avoir éliminé le FC Annecy (2-1) dans l'autre demi-finale.

FC Nantes : Pour Kombouaré, Montanier n'a plus la pression en Ligue 1

Par téléphone, les deux entraîneurs se sont laissés allés à quelques échanges. Puis, Antoine Kombouaré s'est confié sur sa différence majeure avec Philippe Montanier : « La difficulté que j'ai par rapport à Philippe c'est qu'on a le maintien à aller chercher. Philippe a les doigts de pieds en éventail donc il est tranquille » a-t-il expliqué, faisant allusion à la 12ème place des Toulousains qui sont quasiment sauvés en Ligue 1.

Il faut dire que le Téfécé n'est pas sur la même dynamique que le FC Nantes. Le club haut-garonnais reste sur 4 victoires sur ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. De leur côté, les Canaris ne comptent que 2 succès sur cette période, tous réalisés en Coupe de France. Antoine Kombouaré l'a bien compris, il va falloir être plus régulier pour être aussi tranquille que Philippe Montanier : « En ce qui me concerne, la finale est tellement loin : on a encore trois matches avant cette finale pour pouvoir grappiller le plus de points et jouer cette finale dans les meilleures conditions » a-t-il poursuivi auprès d'Europe 1 Sport.