Publié par Dylan le 16 avril 2023 à 14:07

Le FC Nantes a encore quelques mois pour convaincre Ludovic Blas de rester. Mais le club des Bords de l'Erdre semble avoir abandonné tout espoir.

Difficile d'imaginer la saison du FC Nantes sans évoquer Ludovic Blas. Le milieu offensif réalise un exercice tonitruant sous les couleurs des Canaris, et a grandement contribué à l'épopée du club en Coupe de France. C'est lui qui, d'une superbe volée, a donné la victoire aux siens en demi-finale de la compétition (1-0 contre l'OL, 5 avril dernier).

Alors qu'il a essuyé un transfert avorté au LOSC l'été dernier, Ludovic Blas s'est facilement remis de cet échec. « Ce n'est pas l'envie de départ que j'ai mis du temps à digérer, c'est la situation. Quand tu me dis les choses, je te suis et je vais te donner. C'est moi-même qui a été voir le coach et qui lui ait dit que j'étais là à 100% » a-t-il confié au micro de Téléfoot. Auteur de 32 buts sur les quatre dernières saisons de Ligue 1, le capitaine du FCN a été récompensé du titre de « milieu le plus prolifique » de la division sur cette période. Une statistique qui devrait éveiller, si ce n'était pas déjà fait, les intérêts de nombreux clubs européens.

Le FC Nantes n'a pas discuté avec Blas pour une prolongation

Paradoxalement, si Ludovic Blas est l'élément le plus décisif du FC Nantes en Ligue 1 cette saison, il ne devrait pas être conservé par le club cet été. Le joueur ayant déjà émis des envies de départ en mai dernier, les Canaris se montrent pessimistes sur son avenir. D'après les informations de Téléfoot, le FCN n'aurait même pas discuté d'une prolongation avec son prodige.

La tendance d'un départ se confirme donc pour Ludovic Blas, suivi en Ligue 1 par le LOSC et l'OM selon L'Équipe. En fin de contrat en juin 2024, le milieu de terrain de 25 ans devrait tout de même rapporter gros au FC Nantes. Il est estimé à 18 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Une très belle somme qui pourrait servir lors du prochain mercato estival.