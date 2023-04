Publié par Dylan le 22 avril 2023 à 12:25

Si Antoine Kombouaré, l'entraîneur du FC Nantes souhaite avant tout le maintien du club en Ligue 1, Alban Lafont a donné son avis sur la Coupe de France.

Une situation bien étrange au FC Nantes. Qualifié pour la finale de la Coupe de France, le club des Bords de l'Erdre est pourtant quinzième de Ligue 1. Les Canaris sont sous la menace d'une relégation, en raison de leurs 2 petits points d'avance sur le premier relégable à 7 journées de la fin. Toutefois, ils peuvent se donner de l'air en battant l'ESTAC Troyes, dix-huitième du classement ce week-end.

Les hommes de Patrick Kisnorbo n'ont plus gagné depuis 14 rencontres en championnat, pire série en cours. De quoi motiver les troupes au FC Nantes, qui n'a plus goûté à la victoire depuis « seulement » 8 matchs dans l'élite. En colère après une dernière défaite à Auxerre (2-1) la semaine passée, Antoine Kombouaré a incité ses joueurs à penser au maintien : « Ils savent que c'est la chose la plus importante à mes yeux. Je vous ai déjà dit, si j'ai à choisir entre les deux, c'est le maintien toujours. La Coupe de France, je m'en fous » a déclaré le technicien du FCN au micro de RMC Sport.

Alban Lafont (FC Nantes) : « Tout le monde a cette finale en tête »

Malgré les propos de son entraîneur, Alban Lafont n'hésite pas à reparler de la Coupe de France. Dans un entretien pour Ouest-France, le capitaine des Canaris estime que tous les matchs seront importants : « Tout le monde a cette finale en tête en ce moment. Mais on a pris une gifle à Auxerre dimanche dernier et on sait maintenant que le match de Troyes est devenu primordial pour la survie du club. Tout le monde a pris conscience de ça. Aujourd’hui, on est là où on mérite d’être au vu de ce qu’on propose. C’est à nous de tout donner pour se sortir de cette passe » a-t-il lancé.

Face à l'ESTAC Troyes, le FC Nantes sera privé de plusieurs éléments. Tout d'abord, Andrei Girotto ne pourra prendre place en charnière centrale en raison d'une suspension. Le milieu central Pedro Chirivella (pubalgie) et le deuxième gardien Rémi Descamps (cuisse) sont également forfaits à cause de douleurs. De son côté, le club de l'Aube ne peut plus compter sur son ailier Renaud Ripart, victime d'une rupture du tendon d'Achille le 1er avril dernier. Le milieu Xavier Chavalerin sera aussi absent pour cause de blessure d'après L'Est éclair.