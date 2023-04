Publié par Dylan le 29 avril 2023 à 15:45

Alors que la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et Toulouse aura lieu ce soir, la FFF a tenté d'imposer une interdiction aux supporters du FCN.

On adore les finales de Coupe de France. Que les oppositions soient alléchantes ou non sur le papier, le spectacle a toujours lieu sur le terrain et dans les tribunes. Les supporters aident grandement à mettre l'ambiance dans ces rendez-vous, galvanisés par le fait que leur club puisse à la fois remporter un trophée et vivre une aventure européenne. Dans l'édition 2023, c'est le FC Nantes et le Toulouse FC qui vont s'affronter pour une nouvelle finale, ce soir à 21h au Stade de France.

Si les Canaris sont tenants du titre et peuvent réussir un improbable doublé, ils sont loin d'être en forme en Ligue 1. Seizième et premier non-relégable, le FCN compte le même nombre de points que Brest, premier relégable. Pour Antoine Kombouaré, l'entraîneur des Ligériens, le maintien dans l'élite reste plus important que la Coupe de France. On pourrait donc assister à un léger turn-over du côté des locaux, alors que le Téfécé devrait aligner son équipe type. Le club dirigé par Philippe Montanier se situe loin de la zone rouge en Ligue 1 (12ème avec 9 points d'avance sur Brest).

La FFF a tenté d'interdire un tifo du FC Nantes

Alors que l'ambiance sera sans doute au rendez-vous pour ce match très attendu, la FFF a fait parler d'elle ces dernières heures. Malheureusement, ce ne devrait pas être du goût des supporters nantais. En effet, l'instance de football française a tenté d'interdire le tifo du FCN qu'ils avaient prévu en marge de la finale. Elle a déposé un recours auprès de la préfecture de police de Nantes selon RMC Sport, qui ajoute que ce dernier a été rejeté.

Le préfet a expliqué cette décision par le fait que cette interdiction n'aurait que renforcé les tensions chez les supporters nantais. La FFF, organisatrice de l'évènement, n'aura donc pas réussi « son coup » au plus grand bonheur des fans des Canaris.