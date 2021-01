FC Nantes : Une recrue se prononce sur la méthode Domenech

Publié le 15 janvier 2021 à 00:30

Sébastien Corchia a fait le pari de se relancer au FC Nantes cette saison. Depuis quelques jours, il doit s’habituer aux méthodes de Raymond Domenech, son nouvel entraîneur. Le latéral a jugé les débuts du successeur de Christian Gourcuff.

Corchia adoube la venue de Domenech au FC Nantes

Après des aventures en Espagne, Sébastien Corchia a fait le choix de revenir en Ligue 1 cette saison. S’il a débuté l’exercice actuel sous les ordres de Christian Gourcuff, il va le terminer avec Raymond Domenech comme entraîneur. Si la nomination de l’ancien sélectionneur des Bleus est loin de ravir les supporters, le latéral est ravi de l’arrivée du technicien lyonnais. Le nouveau coach du FC Nantes enregistre deux nuls pour ses premières sorties. Pour l’ancien titi lyonnais, les résultats ne vont pas tarder, tant l’équipe se porte mieux avec le successeur de Gourcuff. « On sent qu’on est beaucoup plus en confiance, c’est indéniable. Sur le terrain, on tente beaucoup plus de choses, on se montre plus compact et au niveau de la solidarité, on est bien mieux qu’avant », a déclaré le défenseur dans un entretien au site du club.

Un premier succès pour Domenech contre Lens ?

Avec l’atmosphère qui règne, Sébastien Corchia estime que le FC Nantes peut renouer avec la victoire ce dimanche. Le FCN reçoit le RC Lens pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. « On sent qu’on n’est vraiment pas loin de décrocher un succès […] Tout le monde a envie de signer une victoire et ce dès dimanche », a lancé l’arrière droit nantais. Avant de défier les Sang et Or, les Canaris restent sur neuf rencontres sans victoire (5 nuls et 4 défaites). Leur dernier succès remonte au 8 novembre contre le promu lorientais (0-2). Contrairement à Lorient (19e), Lens, également promu, réalise un bel exercice avec sa 9e place. Nantes n’est que 17e avec trois points d’avance sur Dijon, barragiste.













Par Ange A.