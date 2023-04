Publié par Dylan le 23 avril 2023 à 18:41

Très courtisé en Ligue 1, Ludovic Blas, le joyau du FC Nantes a envoyé un indice sur sa destination préférée en France. Son prix serait également connu.

Le FC Nantes s'enfonce dans la crise. Malgré un match nul arraché sur le fil contre l'ESTAC Troyes (2-2) en Ligue 1, le résultat est décevant pour les Canaris. Ils avaient l'opportunité de prendre leurs distances avec la zone rouge, mais c'est le contraire qui s'est produit. Le club des Bords de l'Erdre est à égalité de points avec le premier relégable, Brest après 32 journées. Toutefois, ce point pris contre Troyes reste un petit miracle.

Les hommes d'Antoine Kombouaré menaient jusqu'à la 64ème minute, avant d'être renversés par les Aubois. Mama Baldé sur penalty, puis Wilson Odobert ont cru offrir 3 points précieux au dix-huitième de l'élite. C'était sans compter sur Evann Guessand, qui égalise dans le temps additionnel. Plus de peur que de mal pour les Canaris, qui ne se rassurent pas avant de disputer la finale de la Coupe de France samedi prochain.

FC Nantes Mercato : Ludovic Blas aurait une préférence en Ligue 1

Les derniers résultats ne font qu'ajouter la pression sur les dirigeants du FCN, qui doivent préparer le mercato estival. Le dossier prioritaire est incontestablement celui de Ludovic Blas, le milieu offensif prolifique des Canaris. Après 11 buts et 7 passes décisives en 44 matchs disputés cette saison, il attire le regard en Ligue 1. Le LOSC s'était déjà placé cet été, et c'est désormais l'OM qui serait sur sa piste selon L'Équipe.

En effet, le journaliste Loïc Tanzi a fait d'étonnantes révélations samedi dans l'émission L'Équipe de Greg. Il confirme que le club phocéen et Ludovic Blas pourraient se plaire mutuellement. Le milieu de 25 ans chercherait une équipe plus huppée que Lille pour la suite de sa carrière, et Marseille remplirait ce critère. Tanzi ajoute que le prix du joyau nantais serait estimé à 17 millions d'euros, avec possibilité de négocier en cas d'offre supérieure à 10 millions d'euros. Pablo Longoria, le président de l'OM sait donc ce qu'il lui reste à faire pour tenter de s'offrir Ludovic Blas.