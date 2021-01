ASSE Mercato : Après Mohamed, une ancienne piste réactivée

Publié le 16 janvier 2021 à 14:40

L’ ASSE a relancé immédiatement les autres pistes pour se renforcer en attaque, suite à l’échec du transfert de Mostafa Mohamed. Le nom d’un joueur de Ligue 1 longtemps visé a refait surface.

L'ASSE se tourne vers Adrian Grbic du FC Lorient

L’ASSE avait courtisé Adrian Grbic lors du mercato estival dernier, quand elle cherchait un attaquant de pointe pour se renforcer. Finalement, ce dernier s’est engagé avec le FC Lorient fraichement promu en Ligue 1. Son club d’origine, Clermont Foot avait touché 9 M€ dans la transaction. « Il n'y a qu'à voir les efforts financiers du FC Lorient pour recruter Grbic. […] Nous, on reconstruit un effectif et un collectif, sans marge de manoeuvre financière… », avait regretté Claude Puel.

Alors que l’AS Saint-Étienne vient de voir l’une de ses pistes prioritaires, menant vers Mostafa Mohamed se refermer, elle se serait tournée vers l’attaquant des Merlus. Si l’on se fie aux informations de Eurosport, Claude Puel a décidé de relancer le recrutement d’Adrian Grbic. L’international autrichien est pourtant dans le dur cette saison. Titularisé 7 fois en 18 matchs de Ligue 1, il a marqué seulement 3 buts. Il n’est clairement pas en réussite dans l’élite, alors qu'en Ligue 2 la saison dernière, il avait inscrit 17 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs, sous le maillot clermontois. C’est d’ailleurs grâce à cette performance que l’ASSE avait tenté de recruter le natif de Vienne.

L'AS Saint-Étienne a-t-elle les moyens de recruter Grbic ?

Il faut noter qu’Adrian Grbic a signé un long bail avec le FC Lorient, qui va jusqu’en juin 2025. De plus, son coût actuel est estimé à 7 M€ sur le marché. Un montant qui n’est pas dans les cordes de l’ASSE en ce moment, en raison de la crise sportive et financière née de la pandémie de Coronavirus. Justement, parlant de finance, c’est bien à cause de l’offre insuffisante du club ligérien que le Zamalek SC a rompu les négociations relatives au transfert de Mostafa Mohamed. Dans tous les cas, le club breton ne bradera pas le joueur recruté 9 M€, après seulement six mois au FCL, même s'il n'est pas encore décisif cette saison.













Par ALEXIS