OM Mercato : C'est imminent pour Milik, des montants révélés

Publié le 16 janvier 2021 à 14:15

L'OM est à fond sur Arkadiusz Milik, l’attaquant en difficulté au SSC Naples. Aux dernières nouvelles en provenance d’Italie, l’Olympique de Marseille est sur le point de trouver un accord avec son homologue transalpin, en vue du transfert de l’international polonais.

Les positions de l' OM et Naples se rapprochent pour Milik

Le Directeur du football à l'OM ne lâche pas prise pour Arkadiusz Milik. Après avoir trouvé un terrain d’entente avec le joueur, il met les bouchées doubles pour arracher l’accord de la Direction du Napoli. D’après les révélations des médias italiens ce samedi, l’Olympique de Marseille et le club de Campanie sont proches de s’accorder autour d’un montant en dessous de 15 M€. En effet, c’est cette somme que les Napolitains exigeaient pour leur avant-centre.

Sauf que c’était au moment où l’Atlético Madrid était également intéressé par les services d'Arkadiusz Milik. Mais depuis que le club espagnol s’est offert Moussa Dembélé, la roue a sans doute tourné en faveur de l’OM. Selon Il Mattino, Naples réclame désormais 13 M€. Sky Italia également confirme une exigence revue à la baisse par le club de Serie A et évoque un écart de deux millions d'euros entre l’offre des Marseillais et la demande des Azzurri.

Pablo Longria ne veut pas payer plus de 10 M€

La Gazzetta dello Sport,elle évoque, une offre des Olympiens estimée à 7 millions d'euros + 2 millions de bonus. En revanche, le Napoli impose un pourcentage de 20 à 25% du montant de la revente. Notons que Pablo Longria et son équipe ne souhaitent pas décaisser plus de 10 M€ dans la transaction et compteraient payer le montant du futur transfert en cinq échéances. Cependant, ces sources sont unanimes que l’OM et Naples sont en passe de conclure le transfert d'Arkadiusz Milik lors de ce Mercato d'hiver.













Par ALEXIS