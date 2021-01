ASSE Mercato : Après Mohamed et Kouamé, un joli coup en L1 ?

Publié le 18 janvier 2021 à 12:00

L'urgence se fait de plus en plus ressentir à l'ASSE, une nouvelle fois battu, cette fois sur la pelouse du RC Strasbourg (0-1), pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Les Verts sont 16es du championnat, avec encore une petite marge sur le trio de bas de classement, mais le mercato ne donne pour le moment aucun signe d'espoir. Sauf si Saint-Etienne se jette corps et âme sur un attaquant de Ligue 1 en difficulté dans son club...

Mercato : l'ASSE dans le dur pour Mohamed et Kouamé

Recruter au mercato hivernal pour l'AS Saint-Etienne, c'est vraiment la croix et la bannière. Alors que le dossier Mostafa Mohamed semblait tout proche d'être conclu, les relations entre les Stéphanois et le club cairote de Zamalek ont pris du plomb dans l'aile à la suite de l'intervention surréaliste de Roland Romeyer à la télévision égyptienne. Un ultimatum posé aux dirigeants de Zamalek qui n'a pas du tout plus, forçant Jean-Luc Buisine a présenté les excuses du club pour espérer relancer les négociations. L'ASSE a évidemment d'autres pistes en attaque, mais elles ne sont pas plus avancées. Selon Soccer Link, les Verts ont déposé une offre de prêt avec option d'achat à Christian Kouamé. Une proposition refusée par les dirigeants de la Fiorentina, qui ne veulent pas céder un joueur de plus alors que le club est 14e de Serie A et vient de subir une sévère déconvenue contre le Napoli (6-0). Une option de plus qui s'envole pour l'ASSE, alors que l'OM semblait aussi sur le coup pour l'attaquant ivoirien.

Les Verts vont chercher leur bonheur en Ligue 1

L'ASSE ne s'avoue pas vaincue pour autant. Selon les informations du Télégramme, Sainté est très intéressé par l'attaquant du FC Lorient, Adrian Grbic. L'Autrichien est arrivé dans le Morbihan contre près de 10 millions d'euros au mercato cet été, mais ne donne pas satisfaction avec seulement trois buts en 18 matches de Ligue 1, dont sept titularisations. Pour le quotidien régional, Adrian Grbic pourrait payer la concurrence chez les Merlus, qui cherchent à se débarrasser de l'un des leurs quatre attaquants au mercato hivernal. L'ASSE aurait les moyens de prendre en charge le salaire de l'international, mais évidemment pas le coup du transfert. Ainsi, les dirigeants stéphanois étudient la possibilité d'un prêt avec option d'achat avec leurs homologues lorientais, alors qu'ils étaient déjà intéressés par le joueur durant le mercato estival. L'ASSE ne manque pas d'idée, mais maintenant, il va falloir conclure.













Par Matthieu