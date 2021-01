OL : Des conseils à Rudi Garcia avant le derby contre l'ASSE

Publié le 18 janvier 2021 à 13:30

L'OL et l'ASSE n'ont pas pris de points lors de la 20e journée de Ligue 1, dimanche. L'Olympique Lyonnais a été battu par le FC Metz (0-1) et l'AS Saint-Étienne par le RC Strasbourg (0-1). Revenu sur la contreperformance de l'équipe de Rudi Garcia, Pierre Ménès a mis le doigt sur ce qui n'a pas marché. Cela à quelques jours du prochain derby entre les deux clubs rivaux.

OL : défaillance dans l'entrejeu contre Metz

C’est déjà la semaine du derby retour entre l'ASSE et l'OL. Les deux clubs rivaux s’affrontent, dimanche prochain (21h), à Geoffroy-Guichard, lors de la 21e journée de Ligue 1. Pierre Ménès, dans son analyse sur le match perdu par l’Olympique Lyonnais, à domicile, contre le FC Metz, a montré les failles de l’équipe de Rudi Garcia. « On s’aperçoit que le milieu aligné était sans doute trop uniforme », a fait remarquer le journaliste sur son blog. Il a constaté qu’entre Maxence Caqueret, Thiago Mendes et Lucas Paqueta, pas un milieu n’a porté le jeu vers l’avant », a-t-il observé. « Paqueta est censé être celui-là, mais il ne l’a pas fait tant que ça sur ce match contre les Grenats », selon l’observation du chroniqueur sportif. Sur la prestation du meilleur buteur de l'OL, Memphis Depay, Pierre Ménès a admis que ce dernier « est certes à l’origine des meilleures occasions lyonnaises, mais il était moins en réussite que la semaine passée à Rennes ».

L'ASSE peut-elle profiter des lacunes des Gones ?

Pour tenter de renouer avec la victoire dimanche, Rudi Garcia serait bien inspiré en prenant en compte les remarques du consultant de Canal+, afin de corriger les lacunes de son équipe contre le FC Metz. Sinon, en face, l'ASSE pourrait bien en profiter pour refaire son retard dans le derby retour. Rappelons que les Stéphanois avaient perdu le match aller contre leur ennemi (2-1), à Lyon, le 8 novembre 2020, lors de la 10e journée de la Ligue 1. Au terme de la 20e journée, les Gones ont chuté de la première à la 3e place au classement du championnat, tandis que l'AS Saint-Etienne est toujours 16e malgré sa défaite devant le RCSA en Alsace.













Par ALEXIS