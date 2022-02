OM : Ménès désigne les coupables de la défaite face à Clermont

Publié par Timothée Jean le 21 février 2022 à 23:35

À l’issue de la défaite de l’ OM face à Clermont Foot (0-2), Pierre Ménès s’est précipité pour pointer du doigt les responsables de revers marseillais.

OM : Pierre Ménès tacle le capitaine marseillais

Dimanche, au stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille avait une occasion pour creuser l’écart avec ses poursuivants dans la course au podium. L’OM était plus que favori pour battre le Clermont Foot à domicile. Mais les hommes de Jorge Sampaoli vont se faire surprendre par une solide équipe clermontoise (0-2). Un revers inquiétant pour certains fans et observateurs de l'Olympique de Marseille, qui pointent du doigt les choix tactiques de l’entraîneur argentin.

Mais Pierre Ménès n’accuse pas le coach de l’ OM, qui « pour une fois », avait aligné « une composition d’équipe cohérente ». L’ancien consultant de Canal Plus a préféré s’en prendre au capitaine marseillais, Dimitri Payet, qui semblait à bout de souffle physiquement. « Alors c’est vrai que les Olympiens avaient joué jeudi face à Karabagh, mais l’équipe était remaniée. L’entrée de Dieng a apporté un peu de profondeur, mais Guendouzi en fait tellement qu’il en fait trop, Payet est dans le trou physiquement », a-t-il posté sur son blog.

Guendouzi et Cengiz Ünder en prennent pour leur grade

Ainsi, même Mattéo Guendouzi, très bon depuis le début de la saison, ne déroge pas aux foudres. Le milieu de terrain français a aussi eu du mal, selon le consultant. Cengiz Ünder, l’un des joueurs les plus décisifs de l’ OM, semblait également en manque d’inspiration face aux Clermontois. « Ünder tire quand il est à droite et ne centre pas quand il est à gauche… bref, c’est compliqué. Le second but clermontois signé Allevinah – que j’avais bien aimé à la CAN – de la tête sur corner est magnifique et scelle une victoire qui donne six points d’avance au Clermont Foot sur le troupeau de relégables », a-t-il ajouté.

Une victoire donc « méritée » pour le promu, selon Pierre Ménès. Quoi qu’il en soit , une réaction de l’ OM est attendue jeudi prochain face à Qarabag en Ligue Europa Conférence avant d’aller à Troyes. « L’Olympique de Marseille devra rapidement se reprendre afin de conserver sa place de dauphin du PSG », a conclu le journaliste sportif.