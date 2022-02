OM - Bâle : Marseille déjà favori en Conférence League !

Publié par Timothée Jean le 25 février 2022 à 22:35

Après avoir battu Qarabag (6-1 sur la double confrontation), l’ OM a tout d’un favori pour remporter la Conférence League. C’est du moins ce qu’affirme Pierre Ménès.

OM - Bâle : Marseille est favori selon Pierre Ménès

L’Olympique de Marseille sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Après sa belle performance à domicile (3-1), l’ OM est allé terminer le boulot en Azerbaïdjan en s’imposant jeudi soir (3-0) face à Qarabag, en barrage retour. Grâce à cette victoire, l’Olympique de Marseille a obtenu son ticket pour le prochain tour de la compétition européenne.

D'ailleurs, le verdict est tombé ce vendredi, le club croisera les Suisses du FC Bâle en huitième de finale de la C4. Un tirage plutôt clément pour les Phocéens, qui pouvaient hériter de l'AS Rome de José Mourinho, l’un des grands favoris de la compétition. Néanmoins, Pierre Ménès indique sur son blog que l’OM, après être parvenu à sortir des barrages, se retrouve désormais dans la position inattendue de favori pour remporter la Ligue Europa Conférence. « À partir du moment où l’OM y est et que c’est l’une des meilleures équipes à y figurer, cela vaut le coup d’aller le plus loin possible voire de remporter le trophée », a-t-il posté, rappelant que « l’OM serait à jamais le premier club à remporter cette C4 ».

Une première fois pour Marseille

Selon l’ancien consultant de Canal Plus, l’effectif de l’ OM ressemble à une équipe taillée pour remporter cette nouvelle compétition de football européenne. Reste à éviter de se faire éliminer dès l’entame de la phase finale du tournoi. À noter que l’Olympique de Marseille accueillera le FC Bâle le 10 mars prochain au stade Vélodrome dans le cadre des matchs aller de la C4, avant de se déplacer, le 17 mars prochain, sur la pelouse de l'actuel troisième de Super League. Ces deux équipes vont s'affronter pour la première l'histoire. Les Marseillais sont déterminés à remporter cette première bataille face aux Suisses de Bâle.