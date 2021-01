Barça Mercato : Sans le sou, Barcelone va faire un gros coup

Publié le 18 janvier 2021 à 14:00

Le Barça vit des heures difficiles et même le terrain ne lui permet pas de retrouver le sourire. Le club catalan a perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne ce week-end contre l'Athletic Bilbao (2-3 ap) et a vu Lionel Messi se faire expulser pour un geste de frustration. Mais les Catalans pourraient faire un gros coup à bas prix sur le marché des transferts.

Le Barça dans le dur en Espagne

Pas facile d'être un supporter du FC Barcelone ces derniers mois. Depuis une bonne année, c'est le marasme au sein du club catalan. Sportivement, la situation est compliquée. Le Real Madrid a remporté le titre la saison passée, le Barça a été humilié par le Bayern Munich en Ligue des champions (2-8) et cette saison n'est pas plus rassurante. Certes, les Catalans sont troisièmes de Liga, mais voient filer l'Atlético très loin devant. En C1, ils vont affronter le PSG en huitièmes de finale après avoir terminé deuxièmes de leur groupe derrière la Juventus de Cristiano Ronaldo. Et, surtout, Lionel Messi semble plus que jamais sur le départ. Son geste de frustration contre Bilbao devrait lui valoir plusieurs matches de suspension, alors que sa prolongation est un doux rêve pour les candidats à la présidence, dont l'élection prévue le 24 janvier a été reportée. Sans oublier, la crise financière qui secoue le club, qui aurait près de 900 000 millions d'euros de dettes dont 420 000 à rembourser d'ici la fin de l'année...

Un gros coup mercato malgré les finances dans le rouge ?

Difficile d'imaginer le Barça se renforcer avec de tels soucis économiques. Mais le club catalan peut s'appuyer sur son aura. Il est en passe d'attirer le Néerlandais de Liverpool, Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain est en fin de contrat chez les Reds à la fin de la saison et ne compte pas prolonger dans l'équipe de Jürgen Klopp. Son désir serait de rallier le Barça gratuitement à la fin de la saison et, selon le Daily Mirror, les négociations avancent bien entre l'équipe espagnole et le joueur. Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone, a fait de la venue de son compatriote l'une de ses priorités en vue du prochaine exercice. Si Klopp a chanté les louanges de Wijnaldum récemment, ce dernier n'aurait plus la volonté de rester sur les bords de la Mersey et serait "catégorique" quant à son départ au Barça au prochain mercato, affirme la presse anglaise...













Par Matthieu