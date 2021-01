OM Mercato : Le feuilleton Sanson va agiter la fin de l'hiver

Publié le 18 janvier 2021 à 16:30

Pendant que l'OM est en pleine crise sportive suite à la nouvelle défaite du club face à la lanterne rouge nîmoise, le mercato bat également son plein dans les Bouches-du-Rhône. Sur la voie d'un départ alors qu'il a été relégué sur le banc ces derniers temps, Morgan Sanson est courtisé et devrait dynamiser la fin de l'hiver sur la Canebière.

La déchéance de Sanson à l'OM

Et c'est ainsi que l'Olympique de Marseille retourna dans ses travers. La première victoire très encourageante dès la rentrée face à Montpellier n'aura été qu'un feu de bois et le nul à Dijon était un signe avant-coureur. Sixièmes au classement suite à leur dernière défaite ce week-end face au dernier (1-2), le Nîmes Olympique, et auront pour intention de regoûter à la victoire dès ce mercredi lors de leur match en retard face au RC Lens. Titulaire lors de la déconvenue des Olympiens face à Nîmes, Morgan Sanson n'a joué que 65 minutes et n'a que très peu pesé dans le jeu comme depuis ce début de saison. Auteur que de seulement deux buts et trois passes décisives en Ligue 1, l'ancien Montpélliérain ne peut compter sur la confiance d'André Villas-Boas, qui ne l'a titularisé qu'à six reprises cette saison en championnat.

Mercato : trois clubs anglais sur Sanson

Une situation forcément dérangeante pour les deux parties, et qui pourrait déboucher sur un transfert prématuré dès cet hiver. Selon The Sun, le natif de Saint-Doulchard serait sur les tablettes de nombreux clubs outre-Manche dont West Ham et Arsenal. Toujours d'après le média britannique, les deux clubs londoniens seraient prêts à s'aligner sur le montant demandé par l'OM, qui est de 25 millions d'euros. Johnny Severin, journaliste à Telefoot, nuance cette rumeur en abondant que les Hammers ne comptent pas accueillir Sanson cet hiver, mais que Aston Villa serait le seul club réellement intéressé par le milieu de 26 ans. Si les Villans sont prêts à s'aligner sur le montant demandé par l'OM, le doute persiste néanmoins dans la volonté de Sanson à signer dans le nord de l'Angleterre.













Par Chemssdine