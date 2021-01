Transfert PSG : Leonardo va passer à l'offensive cette semaine

Publié le 18 janvier 2021 à 17:00

En tête de la Ligue 1, à égalité avec le LOSC, grâce à son succès à Angers et à la défaite lyonnaise, le PSG a retrouvé son trône et Leonardo peut travailler sereinement sur le mercato. Avec les dossiers Neymar et Mbappé à gérer, le directeur sportif brésilien tente aussi de répondre aux souhaits de Mauricio Pochettino et devrait passer à l'action cette semaine.

Le PSG a beaucoup de dossiers à gérer

Mauricio Pochettino, même avec le Covid, a déjà permis au Paris Saint-Germain de retrouver la première place de Ligue 1 grâce à son succès sur Angers SCO (1-0). Parallèlement, Leonardo a plusieurs dossiers chauds à gérer au cours de ce mercato, alors qu'approche à grands pas le huitième de finale de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Le directeur sportif brésilien a commenté les prolongations de Kylian Mbappé et Neymar dans un interview donné à France Football. "J'espère qu'ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit actuellement pour un joueur de foot de très haut niveau et ambitieux. Il faut juste trouver un accord entre leurs envies, leurs exigences, nos attentes et nos moyens.

On n'est pas à les supplier : « S'il te plaît, reste. » C'est plus argumenté que ça. Resteront ceux qui veulent vraiment rester. On échange régulièrement et j'ai de bonnes sensations sur ces deux dossiers-là." Mais Leonardo étudie aussi de possibles arrivées dès ce mercato hivernal, pour mener à bien les plans de Pochettino.

Leonardo va revenir à la charge sur un dossier chaud du mercato

Le PSG n'aurait en effet pas lâché la piste le menant à Dele Alli. L'ailier de Tottenham fait partie des désirs de Mauricio Pochettino, qui connait bien le joueur après son passage sur le banc des Spurs. Une piste déjà à l'étude au mercato estival. En effet, Leonardo aurait déjà formulé quatre offre à Daniel Levy, le président du club londonien, depuis cet été. "Le PSG souhaite vivement recruter Dele Alli en prêt. Pochettino le veut et Dele pousse pour quitter Tottenham - il respecte le club mais il veut jouer", avait informé Fabrizio Romano, journaliste sportif italien toujours bien informé sur le mercato.

Selon ses toutes dernières informations, le PSG devrait "revenir à la charge cette semaine" afin de conclure le deal avec Dele Alli. "Le joueur veut partir le plus vite possible. La balle est dans le camp de Daniel Levy et de Tottenham." Les Spurs pourraient attendre la confirmation du retour de Christian Eriksen au club, après un passage raté à l'Inter Milan. L'arrivée du Danois devrait débloquer le dossier Dele Alli rapidement et le PSG devrait bien finir la saison avec, dans son effectif, l'ailier anglais.













Par Matthieu