PSG Mercato : Un joueur du Real Madrid dans le viseur

Publié le 18 janvier 2021 à 23:30

Le PSG attend toujours sa première recrue hivernale. Il ne reste plus que deux semaines pour la fermeture du marché. Et plusieurs pistes sont attribuées au Paris Saint-Germain. Leonardo serait ainsi sur la piste menant vers un défenseur du Real Madrid en manque de temps de jeu.

PSG : Odriozola sur les tablettes du Paris Saint-Germain ?

Il y a certes des noms ronflants qui circulent au PSG lors de ce mercato de l’hiver : Lionel Messi du FC Barcelone, Dele Alli de Tottenham, Christian Eriksen de l’Inter Milan, Paulo Dybala de la Juventus…, mais des pistes anonymes sont également explorées. Comme l’a confirmé Leonardo après l'ouverture du marché de janvier, le Paris Saint-Germain regarde, en priorité, vers les bonnes affaires ou opportunités sur le marché. Il n’est donc pas question, au sein de la direction du club de la capitale, de faire des folies. Premièrement, parce que la fenêtre hivernale est plutôt la période des ajustements. Deuxièmement, parce que la situation financière du PSG est devenue fragile, avec la crise sanitaire et sportive de Covid-19 et la défaillance de Mediapro pour les droits TV. Et l’un des bons coups sur le marché concerne Alvaro Odriozola, arrière droit du Real Madrid. Selon les indiscrétions de plusieurs médias ibériques, les Parisiens sont intéressés par les services du N°19 madrilène. Leonardo étudierait une proposition pour le joueur de 25 ans en grande difficulté au sein de l’effectif de Zinedine Zidane.

Le défenseur espagnol en difficulté au Real Madrid

Au Real Madrid, Alvaro Odriozola est un flop. Recruté à la Real Sociedad, à l’été 2018, pour un montant de 30 M€, il n’a pas réussi à s’imposer au sein du club de la capitale de l’Espagne. La saison dernière, le natif de San Sebastian avait même été prêté au Bayern Munich entre janvier et août 2020. La preuve, il totalise 28 matchs (1 but et 10 passes décisives) sous le maillot de la Maison Blanche, en deux saisons et demie. Embêtée par une blessure au mollet, la cible de l’OM n’a fait qu’une seule apparition en Liga cette saison, depuis fin septembre. International espagnol (4 sélections), Alvaro Odriozola est sous contrat à Madrid jusqu’en juin 2024. Son cou sur le marché est estimé à 10 M€. Ne comptant pas sur lui, le staff technique du Real ne le retiendrait pas, s’il a une porte de sortie.













Par ALEXIS