Stade Rennais Mercato : L'avenir de Steven Nzonzi se précise

Publié le 19 janvier 2021 à 09:45

Le mercato du Stade Rennais est, comme prévu, plutôt calme. Mais plusieurs joueurs seraient sur le départ, notamment Yann Gboho et James Léa-Siliki, qui pourraient être prêtés. L'intérêt de clubs étrangers pour un cadre de Julien Stéphan a été également évoqué. En effet, Steven Nzonzi plait beaucoup du côté de la Premier League...

Stade Rennais : quel avenir pour Nzonzi ?

Les Rouge et Noir, comme tous les clubs de Ligue 1, vit un mercato relativement tranquille. En raison de la crise financière que vivent les clubs de l'élite, avec la pandémie de Covid-19 et le scandale Mediapro, tout le monde se sert la ceinture. Le président Nicolas Holveck avait prévenu, il n'y aura pas de folie cet hiver. Pourtant, le marché des prêts s'agitent et le Stade Rennais est concerné. En effet, Yann Gboho devrait partir s'aguerrir du côté d'une équipe de Ligue 1. Le jeune joueur pourrait donner un coup de main au Nîmes Olympique, au Dijon FCO ou au RC Strasbourg pour la deuxième partie de saison.

Le départ de James Léa-Siliki est également évoqué. Le milieu de terrain plait beaucoup au Genoa, en Italie, après s'être montré peu emballé par le Belgique et Anderlecht. Enfin, ces derniers jours au Stade Rennais ont été animés par le vrai faux départ de Dalbert. Attendu du côté de la Liga et Valladolid, le latéral brésilien prêté par l'Inter Milan resterait finalement à Rennes jusqu'à la fin de son prêt. Une dernière question demeure : Steven Nzonzi, l'un des cadres de Julien Stéphan, va-t-il quitter le club cet hiver ? Plusieurs rumeurs ont en effet fait état d'un possible départ du champion du monde dès le mercato hivernal...

Mercato : le clan Nzonzi met les choses au clair

Voir Steven Nzonzi quitter le Stade Rennais serait un véritable coup dur pour les Rouge et Noir. Le milieu de terrain, qui forme la paire avec Eduardo Camavinga, a pris part à 23 matches cette saison, en Ligue 1 et en Ligue des champions. C'est un des piliers de l'entraîneur du SRFC, met son entourage s'est montré rassurant dans les colonnes de Ouest-France. Prêté par l'AS Roma, Nzonzi va rester en Bretagne jusqu'à la fin de la saison, "c'est une certitude", affirme un de ses proches. Mais le joueur a quand même des pistes à l'étranger, notamment en Angleterre. "Arsenal le suit depuis plusieurs années, même depuis l’époque d’Arsène Wenger, tout comme Everton, mais ça ne s’est jamais fait", précise la source au quotidien régional. Reste à espérer pour les Rennais que ces affirmations quant à la présence de Steven Nzonzi au SRFC soient vraies. Il reste un peu moins de deux semaines au mercato hivernal, deux semaines à serrer les dents.













Par Matthieu