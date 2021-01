PSG Mercato : Alaba, mauvaise nouvelle pour les Parisiens

Publié le 19 janvier 2021 à 13:50

En fin de contrat en juin 2021, David Alaba est l’une des priorités du PSG, en quête du successeur de Thiago Silva parti librement à Chelsea. Mais le défenseur du Bayern Munich se serait rapproché du Real Madrid, lors de ce mercato de janvier.

Le PSG doublé par le Real Madrid sur David Alaba ?

David Alaba fait partie des nombreux joueurs sur les tablettes du PSG lors de ce mercato hivernal. En fin du contrat à l’été prochain, il peut s’engager avec le club de son choix, en attendant la fin de saison. Et selon les informations de Marca, l’arrière du club bavarois a donné sa préférence au Real Madrid. La direction des Merengues et le joueur du Bayern Munich se sont entendus sur un contrat 4 saisons d’après le quotidien sportif. Et ce n’est pas tout ! La source dévoile le salaire proposé par la Maison Blanche à l’International autrichien, soit un montant proche de 11 M€ annuels. Elle assure également que le joueur sollicité par le Paris Saint-Germain a déjà passé la visite médicale avec le club entraîné par Zinedine Zidane.

Le père d'Alaba dément un accord avec les Merengues

Une information démentie par le père du concerné, ce mardi, dans Bild. « il n'y a rien de fait avec le Real Madrid et rien n'est signé. Il y a d'autres clubs intéressés », a rectifié George Alaba. Par ailleurs, Sky Sport Germany indique le Barça, Manchester United et City et Liverpool sont aussi intéressés par le profil de David Alaba, en plus du PSG. Le Paris Saint-Germain peut donc toujours espérer récupérer David Alaba librement en juin, mais doit affronter une forte concurrence.

Le défenseur a refusé de prolonger son bail au Bayern Munich

À noter que le défenseur de 28 ans a repoussé l’offre du club bavarois en vue d’une prolongation de son bail. Après 11 saisons consécutives au Bayern (2009-2020), il a décidé d’aller voir ailleurs. « Nous avons eu de nombreuses conversations avec son agent, il y a eu une réunion finale et une proposition qui expirait en octobre 2020. Notre offre n'a pas été acceptée et notre président (Herbert Hainer) l'a retirée », avait confirmé Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil de surveillance du club de Bundesliga, fin novembre dernier.













Par ALEXIS