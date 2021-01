LOSC Mercato : Un joueur annonce son départ de Lille OSC

Publié le 20 janvier 2021 à 14:30

Un jeune joueur qui n’a pas réussi à s’imposer au LOSC a décidé de quitter le club nordiste, à l'occasion du mercato d'hiver. Il lui restait pourtant cinq mois de bail avec le club de Ligue 1. Ne rentrant pas dans les plans de Christophe Galtier, il a été libéré.

LOSC : Agim Zeka fait ses adieux à Lille OSC

Prêté par le LOSC au Royal Excel Mouscron en Belgique, Agim Zeka ne reviendra pas au LOSC. Il ne jouera pas non plus avec le club belge à partir de ce 20 janvier 2021. Pour la simple raison qu’il a résilié son contrat et est désormais libre de tout engament. Dans un message d’adieu posté sur les réseaux sociaux, le jeune ailier droit a annoncé son départ officiel de Lille OSC. « Après 4 ans au LOSC, il est temps pour moi de démarrer une nouvelle aventure ailleurs », a écrit Agim Zeka. « Vous riez, vous luttez, vous vous battez, vous perdez et vous gagnez. La chose la plus importante est que vous n’abandonnez jamais. Je veux remercier le LOSC, les entraîneurs, les supporters et les joueurs. J’ai beaucoup appris et je suis content d’avoir fait partie de ce club. Merci », a exprimé le joueur offensif de 22 ans. Libre, ce dernier est en quête d'un nouveau club lors de ce mercato hivernal, afin de faire décoller sa carrière.

L'Albanais n'a pas réussi à s'imposer chez les Dogues

Agim Zeka a été prêté au club de Jupiler Pro League, en juillet 2020, jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. Mais il n’a pas joué le moindre match avec la formation basée à Mouscron. Il a fait seulement 2 apparitions dans le groupe des Rouge et Blanc, en août dernier, lors des deux premières journées du championnat de l’élite belge. L’international Espoir albanais était resté sur le banc de touche contre Royal Antwerp FC et face au FC Malines. Recruté par le LOSC au KF Skënderbeu Korçë (Albanie), en janvier 2017, Agim Zeka avait signé un contrat qui expirait le 30 juin 2021. Il a finalement joué 4 matchs avec la réserve des Dogues.













Par ALEXIS