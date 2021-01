OM Mercato : Villas-Boas viré après la défaite contre Lens ?

Publié le 21 janvier 2021 à 11:50

André Villas-Boas est-il menacé d’éviction après la défaite de l'OM contre le RC Lens, la troisième consécutive en Ligue 1 ? RMC Sport croit avoir la réponse sur l’avenir de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui plonge en pleine crise alors qu'Arkadiusz Milik arrive sur la Canebière.

L’Olympique de Marseille enchaîne les mauvais résultats

André Villas-Boas, entraîneur de l'OM, est dans un siège éjectable en ce moment. Les mauvais résultats de son équipe ne plaident pas en sa faveur et ils pourraient l’emporter. Le match en retard de la 9e journée, perdu contre le Racing Club de Lens (0-1), mercredi au Vélodrome, a fragilisé davantage le technicien de l’Olympique de Marseille. Son équipe reste en effet sur une série négative de six défaites, un nul et une victoire lors des huit derniers matchs disputés. Sixièmes au classement de la Ligue 1, les Marseillais ont dix points de retard sur le leader, le PSG. Sans oublier que l’équipe d’André Villas-Boas a perdu le Trophée des champions, la semaine dernière (2-1) contre les Parisiens, au stade Bollaert. Si l’on remonte plus loin, l'OM a fait une campagne désastreuse en Ligue des champions. Le bilan du club provençal en C1 ? Cinq défaites en une seule victoire en phase de poule.

OM : La direction garde sa confiance à Villas-Boas

Evidemment, les ingrédients sportifs sont réunis pour un possible limogeage du technicien en Portugais. Le concerné a même annoncé la couleur sur son futur dans la cité phocéenne. « Le moment où la direction pensera que c'est moi le problème, je ne mettrai pas d'obstacle. Je suis totalement à la disposition de la direction. J'ai mis ma place à leur disposition la semaine dernière. Ce n'est pas un problème », a-t-il soufflé en conférence de presse, après la défaite contre les Lensois. Malgré tout, la direction de l'OM garde sa confiance à André Villas-Boas. Selon RMC, il ne sera pas viré. « Aucun débat » sur l’avenir d'AVB, a confié le board des Olympiens à la source.













Par ALEXIS