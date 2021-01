Real Madrid Mercato : Mais que va faire Martin Ødegaard ?

Publié le 21 janvier 2021 à 15:20

Encore mis de côté par Zinedine Zidane, Martin Ødegaard n'a pas le rôle qu'il escomptait en début de saison et commence à sérieusement s'impatienter du côté du Real Madrid. Ayant demandé son départ cet hier, le milieu norvégien dispose de nombreuses touches alléchantes en Europe.

Odegaard veut quitter le Real Madrid

En plein marasme sportif, le Real vient de subir une humiliante défaite face à Alcoyano, une équipe de D3 espagnole, en coupe du Roi. Critiqué pour le niveau inquiétant de son équipe, Zinedine Zidane l'est également pour ses choix. Disposant d'un effectif qui reste pléthorique malgré le fait qu'il n'est que très peu changé depuis la dernière dynastie des Merengue, le technicien marseillais ne fait pas rentrer certains joueurs dans sa rotation. C'est le cas de Martin Ødegaard, non convoqué pour ce match de coupe pour des raisons tactiques d'après la Cadena COPE, qui bénéficie d'un temps de jeu sporadique cette saison. N'ayant pris part qu'à neuf petits matches cette saison, le Norvégien souffre de cette situation et aurait demandé un départ en prêt à sa direction d'après le quotidien ibérique Marca.

Il veut rejoindre la Real Sociedad mais...

N'ayant disputé que cinq minutes lors de ses six derniers matchs, le Scandinave est donc à la recherche de temps de jeu au mercato et un certain nombre d'équipes se montrent prêtes à l'accueillir. D'après les sources concordantes d'AS et de Marca, le milieu de 22 ans donne sa priorité à la Real Sociedad, équipe au sein de laquelle il a été rayonnant la saison dernière. Un intêret qui semble réciproque, tant les dirigeants basques semblent intéressés à la perspective de rapatrier leur ancien joyau. Néanmoins, cela ne sera pas aussi simple que ça car Arsenal et Liverpool seraient venus aux renseignements d'après Sky Sports. L'intêret le plus prononcé semble celui des Gunners, à la recher d'un leader technique depuis le départ de Mesut Özil. Une chose est sûre, l'avenir du natif de Drammen ne s'écrit pas du côté du Real Madrid dans les prochains mois, avant de revenir plus fort plus tard ?













Par Chemssdine