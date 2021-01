AS Monaco : Un renfort officialisé, un départ dans les tuyaux

Publié le 22 janvier 2021 à 01:15

L’AS Monaco a officialisé la signature de Krépin Diatta en provenance du Club Bruges jeudi soir. Le club de la Principauté s’attend désormais à lâcher Henry Onyekuru après le transfert du Sénégalais.

Krépin Diatta, nouvel attaquant de l’AS Monaco

Dans les tuyaux depuis quelques heures, le transfert de Krépin Diatta à l’AS Monaco a été officialisé. Jeudi, le club de la Principauté a confirmé la signature du polyvalent ailier sénégalais. « L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature pour 5 saisons de Krépin Diatta, 21 ans, en provenance du Club Bruges », a annoncé l’ASM dans un communiqué. Le montant de l’opération est estimé à 16 millions d’euros. L’international sénégalais (16 sélections/1 but) de 21 ans n’a pas caché sa joie de rejoindre le club du Rocher. « Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée », a lâché la recrue monégasque.

Le départ d’un indésirable attendu

Alors que l’AS Monaco vient de s’offrir une option offensive, le départ d’un attaquant est attendu. Pas dans les plans de Niko Kovac, Henry Onyekuru doit quitter le Rocher cet hiver. Selon les informations du journal turc Sabah confirmées par Foot Mercato, le Nigérian est proche de signer à Galatasaray. Il connaît bien la formation stambouliote pour y avoir été prêté la saison dernière et lors de l’exercice 2018/2019. L’ancien d’Everton devrait retourner en Turquie sous forme d’un prêt payant avec option d’achat. Cette saison, il n’a disputé que 4 rencontres de championnat sous les ordres de Niko Kovac. Sa dernière apparition dans le groupe monégasque remonte au 1er novembre.













Par Ange A.