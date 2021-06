ASSE Mercato : Une menace en moins dans le dossier Bouanga ?

Publié par Ange A. le 10 juin 2021 à 09:30

Avec le lifting annoncé à l’ ASSE, plusieurs départs sont à prévoir du côté du Forez. Courtisé par un club étranger, Denis Bouanga pourrait finalement rester à Saint-Étienne la saison prochaine.

Denis Bouanga parti pour rester à l’ ASSE

Le mercato estival ouvert, l’opération dégraissage va reprendre de plus belle à l’AS Saint-Étienne. Outre les cadres en fin de bail, plusieurs joueurs ayant encore des contrats valides pourraient quitter l’ ASSE. Pas forcément concerné par l’opération décrassage de Claude Puel, Denis Bouanga voit son nom associer à un départ ces derniers jours. Auteur de 7 buts lors du dernier exercice, l’ailier de 26 ans a terminé co-meilleur buteur des Verts. L’attaquant gabonais est annoncé sur les tablettes du RC Lens et des Grecs de l’Olympiacos Le Pirée. Mais avec sa valeur marchande estimée à 9 millions d’euros, la formation hellène aurait décidé d’abandonner cette piste onéreuse. Le champion de Grèce creuserait une autre plus accessible en Ligue 1, du côté de Monaco.

Un indésirable de Kovac ciblé à la place de Bouanga

Selon les informations de la presse locale, c’est désormais du côté de l’AS Monaco que regardent les dirigeants de l’Olympiakos. Ils s’intéressent à Henry Onyekuru, de nouveau prêté la saison dernière à Galatasaray. Le Nigérian a inscrit 5 buts et délivré autant de passes décisives durant sa troisième pige avec les Sang et Or. Lesquels disposent d’ailleurs d’une option d’achat. D’après les informations d’A Spor, l’Olympiakos a déjà entamé les discussions avec l’AS Monaco pour l’ailier de 24 ans. La source turque croit savoir que les deux parties se sont déjà entendues sur une indemnité de transfert. Reste maintenant le feu vert du joueur. Celui-ci dispose encore d’une semaine pour lâcher sa réponse. Recruté contre 13,5 millions d’euros en 2019, le Nigérian est encore lié au club de la Principauté jusqu’en 2024. Sa valeur a chuté à 7 M€ sur Transfermarkt.