AS Monaco : Niko Kovac annonce la couleur pour la fin du mercato

Publié le 21 janvier 2021 à 17:20

L'AS Monaco s'active pour la fin du mercato durant lequel les Monégasques ont été globalement très calmes. Le dossier Krepin Diatta avançant très rapidement, il se pourrait que la fin du marché des transferts soit totalement folle du côté de la Principauté. Niko Kovac, coach de l'ASM, a tenu à dresser la feuille de route pour la fin du mois de janvier sur le Rocher.

Krepin Diatta à Monaco ? Kovac dément mais indique une tendance

L'année 2021 a parfaitement démarré du côté de Monaco. Restant sur quatre victoires sur leurs cinq derniers rencontres, les ouailles de Niko Kovac ont remporté leur trois matchs en Ligue 1 depuis la reprise, le tout avec la manière. Ces résultats en nette amélioration permettent ainsi aux Monégasques de réaliser une fantastique remontée qui les mènent pour l'instant à la quatrième place du championnat, à seulement quatre points de Lyon, troisième.

Interrogé en conférence de presse à l'orée du match face à l'Olympique de Marseille, l'ancien coach du Bayern Munich a été interrogé sur la grosse rumeur selon laquelle Krépin Diatta, espoir sénégalais du Club Bruges, serait tout proche de rejoindre le club de Dmitry Rybolovlev. La réponse du coach croate est légérement énigmatique mais laisse penser que le deal devrait se faire d'ici quelques jours : "Ce sont des rumeurs. Je pense que ce n'est pas un joueur de l'AS Monaco, il convient de ne pas alimenter les rumeurs et de ne pas les commenter."

ASM : aucune vente hormis celle de Pavlovic

Bottant habilement en touche sur la question précdente, le technicien de 49 ans s'est montré plus franc sur l'interrogation autour de la fin du mercato en terres monégasques. C'est très clair chez Niko Kovac, aucune vente n'est à prévoir hormis celle, actée, de Strahinja Pavlovic du côté du Cercle Bruges :"Je pense qu'il n'y a pas de sens à vendre nos meilleurs joueurs et talents. C'est une situation compliquée, donc c'est d'autant plus dur d'avoir des montants importants, pas que pour Monaco mais pour tous les clubs. On est dans une bonne position au classement, on n'a pas d'intérêt à changer car on veut atteindre nos objectifs. La seule chose que je peux vous dire sur le mercato c'est que Strahinja Pavlović va être prêté six mois au Cercle Bruges pour avoir du temps de jeu. On a besoin de toutes nos forces vives pour atteindre nos objectifs." En effet, avec leur effectif actuel et l'arrivée prochaine de Krépin Diatta, l'AS Monaco peut clairement devenir un prétendant crédible au podium. Premiers éléments de réponse ce samedi avec la réception de l'OM.













Par Chemssdine