AS Monaco Mercato : Un attaquant en approche sur le Rocher

Publié le 21 janvier 2021 à 13:20

L’AS Monaco pousse pour finaliser le transfert de Krépin Diatta du Club Bruges. Son offre au club belge n'a toujours pas de réponse officielle, mais aux dernières nouvelles en provenance de la Belgique, la signature de l’attaquant sénégalais semble dans les tuyaux.

AS Monaco : signature imminente de Krépin Diatta

Priorité de l’AS Monaco, Krépin Diatta sera-t-il la prochaine recrue du club du Rocher ? Tout porte à le croire, à 11 jours de la fermeture du mercato hivernal. D’après les médias belges, le Club Bruges est sur le point d’accepter la proposition des Monégasques, afin de transférer le décisif ailier droit dans la Principauté. Les Belges ne voulaient pas lâcher le joueur de 22 ans au prix proposé par l’ASM, mais ils n’ont pas mieux et le marché de janvier va bientôt refermer ses portes. Cela a obligé le Club Bruges « à faire un pas vers l’AS Monaco (4e de Ligue 1), ces dernières heures », selon RMC Sport. Selon les indiscrétions de Het Laatste Nieuws, Krépin Diatta a fait ses adieux à ses coéquipiers, en vue de son départ.

L'ailier sénégalais du Club Bruges se dévoile

International sénégalais (16 capes, 1 but), Krépin Diatta a débarqué en Europe en février 2017, à l’âge de 18 ans. Il était arrivé d’Oslo Football Académie de Dakar, un centre de formation qui évolue dans le championnat sénégalais. Le prometteur jeune joueur avait rejoint Sarpsborg 08 en Norvège où il a passé un an, avant de s’engager avec le Club Bruges en janvier 2018. L’attaquant proche de signer à l’AS Monaco totalise 95 matchs avec Les Gazelles, pour 20 buts et 11 passes décisives. Cette saison, il a marqué 10 buts et a délivré 2 passes décisives en 19 matchs disputés en Jupiler Pro League. Krépin Diatta a été sacré champion de Belgique en 2018 et 2020. Il a pris part à 5 matchs de Ligue des champions cette saison. Son contrat avec le club basé à Bruges est valide jusqu’en juin 2024. D’après Transfermakt, sa valeur est de 18 M€ sur le marché des transferts.













Par ALEXIS