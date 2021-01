Stade rennais Mercato : Un accord trouvé pour Rutter ?

Publié le 22 janvier 2021 à 05:30

Sauf énorme rebondissement, Georginio Rutter ne devrait pas rempiler avec le Stade rennais. L’avant-centre aurait déjà donné son accord à une formation à l’étranger.

Un départ du Stade rennais se précise pour Rutter

Avec seulement 5 apparitions (60 minutes) depuis le début de la saison, Georginio Rutter n’est pas satisfait de son temps de jeu. En fin de contrat, le jeune avant-centre ne compte pas prolonger son bail avec son club formateur. Malgré les diverses approches du SRFC, le joueur de 18 ans aurait déjà tranché pour son avenir. Il devrait partir chercher du temps ailleurs. Selon les informations récoltées par Bild, le jeune breton devrait rejoindre l’Allemagne au terme de la saison. Le joueur attaquant aurait même déjà donné son accord à Hoffenheim selon cette source. Le jeune titi devrait donc quitter Rennes en tant que joueur libre.

Hoffenheim, la meilleure garantie pour le crack rennais ?

Lancé par Julien Stéphan cette saison, Georginio Rutter peine à s’imposer à cause de la concurrence en attaque. Mbaye Niang, Serhou Guirassy et autres Martin Terrier sont les véritables options offensives dont dispose déjà le coach du Stade rennais. Annoncé à Hoffenheim, l’attaquant du SRFC a préféré un effectif où il ne sera pas de nouveau freiné par la concurrence. Le média allemand assure en effet que Rutter a recalé de grosses écuries européennes pour le pensionnaire de Bundesliga. La source indique que le titi du SRFC a décliné des offres de la Juventus de Turin, du FC Séville, du Borussia Dortmund et Naples. Des clubs où le jeune avant-centre se serait encore contenté de jouer un rôle de remplaçant.













Par Ange A.