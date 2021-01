Stade rennais : Le terrible constat de Stéphan sur Rutter

Publié le 17 janvier 2021 à 07:00

En fin de contrat, Georginio Rutter n’a pas la tête à prolonger avec le Stade rennais. Au moment où son jeune attaquant nourrit des envies de départ, Julien Stéphan a dressé un constat sur sa situation.

Stade rennais : L’avenir de Rutter déjà scellé ?

Lancé cette saison par Julien Stéphan, Georginio Rutter ne s’inscrit pas dans la durée au Stade rennais. En quête de temps de jeu, l’avant-centre de 18 ans ne compte pas prolonger son contrat avec le SRFC. Son bail expire l’été prochain. Il peut donc s’engager librement avec le club de son choix pour la saison prochaine. Pour sa première année en pro, le jeune attaquant a disputé 60 minutes en 5 matchs. Malgré ce temps de jeu famélique, il a quand même pu ouvrir son compteur but avec Rennes. Un but précieux puisqu’il s’agit également de sa première réalisation en Ligue des champions. Au moment où Rutter s’apprête à quitter la Bretagne, Julien Stéphan s’est prononcé sur la situation de son poulain.

Les vérités de Stéphan au sujet de Rutter

Comme Gerzino Nyamsi, le coach du Stade rennais estime que Georginio Rutter devrait se montrer un peu plus patient. Le technicien breton comprend néanmoins que son minet veuille davantage jouer. Mais avec la concurrence à son poste, son entraîneur ne peut pas lui offrir grand-chose pour le moment. « Quand on ne les fait pas jouer, ils ne sont pas contents donc ils veulent partir. Quand on les fait jouer seulement un petit peu, parce qu’à 18-19 ans c’est difficile de s’imposer dans une équipe, et bien, ils ne sont pas contents et veulent partir parce qu’ils veulent plus de temps de jeu », a expliqué l’entraîneur de Rennes cité par Ouest France. Reste plus qu’à savoir où Georginio Rutter va poursuivre sa carrière dans les mois à venir. Le titi breton a notamment la cote en Bundesliga.













Par Ange A.