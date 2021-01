PSG Mercato : Barça, la froide vengeance de Nasser al-Khelaïfi

Publié le 22 janvier 2021 à 09:50

Le PSG et le FC Barcelone ont un lien fort ces dernières années, avec plusieurs rencontres en Ligue des champions, le transfert de Neymar, la possible venue de Lionel Messi en Ligue 1... Mais le président du PSG voit tout ça d'un oeil différent. Depuis près de quatre ans, il mijote la vengeance du Paris Saint-Germain...

Nasser al-Khelaïfi veut voir le Barça au pied du mur

Il y a probablement une bonne raison pour laquelle le PSG attend le FC Barcelone avec impatience le 16 février, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Il y a aussi sûrement une pour explique pourquoi les Parisiens sautent sur la moindre occasion sur le marché des transferts pour marcher sur les plates bandes du Barça. Et selon El Chiringuito, la célèbre émission espagnole de foot, tout cela a un point commun : Nasser al-Khelaïfi. Pour le média ibérique, le président du PSG n'a qu'un idée en tête, faire tomber le FC Barcelone. Et ce, depuis que les Catalans ont tout fait pour faire venir Marco Verratti au Camp Nou lors du mercato d'été 2017. À l'époque, le départ du milieu de terrain italien vers le Barça avait longuement été évoqué. Le joueur avait presque été au clash avec son club, avant de changer d'agents, se retourner et signer un contrat sur le long terme avec le Paris Saint-Germain.

Quatre ans à mijoter la vengeance du PSG

Mais depuis, Nasser al-Khelaïfi n'a pas oublié et a mijoté sa vengeance. Celle-ci passe par le marché des transferts. Le PSG avait déjà joué un bien vilain coup aux Barcelonais en débauchant la pépite brésilienne Neymar, pour 222 millions d'euros, au cours d'un long combat au mercato. Et "NAK" n'a pas fini de jouer des tours au Barça. Cet hiver, le PSG s'est positionné sur Eric Garcia. Le défenseur central est en fin de contrat avec Manchester City et va quitter l'équipe de Pep Guardiola libre. Le FC Barcelone pensait pouvoir tranquillement faire signer l'international espagnol de 20 ans, mais c'était sans compter sur l'intervention d'un Leonardo téléguidé. Le directeur sportif parisien s'est mis sur le rang pour convaincre Eric Garcia et court-circuiter les projets de FC Barcelone. Et cela pourrait bien réussir, avec un Eric Garcia qui débarquerait libre l'été prochain au Parc des Princes.

Lionel Messi, Eric Garcia et la Ligue des champions en conclusion

Mais Nasser al-Khelaïfi n'a pas fini en si bon chemin et compte également enquiquiner le FC Barcelone jusqu'au bout pour Lionel Messi, avec le désir de piquer la star argentine du Barça. Sans doute l'ultime acte d'une vengeance qui serait alors effective. Entre une arrivée du génial Argentin au PSG et la possibilité de voir les champions de France sortir enfin le Barça de la Ligue des champions dans quelques semaines, Nasser al-Khelaïfi n'a peut-être que quelques semaines à attendre pour voir enfin ce qu'il désire arriver : le FC Barcelone au pied du mur, éliminé dès février des Coupes d'Europe et pillé de sa plus grande star par le PSG...













Par Matthieu